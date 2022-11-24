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İngiltere - ABD maçı ne zaman, saat kaçta?

Dünya Kupası heyecanı başladı. B Grubu ikinci maçında İngiltere - ABD ile karşılaşacak. Kadro değeri anlamında 2022 Dünya Kupası'nın en değerli kadrosunu sahip İngiltere B Grubunda lider konumunda. Maçı televizyondan takip edecek futbolseverler, İngiltere - ABD maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağını mercek altına aldı. İşte zorlu mücadele öncesinde maçta öne çıkan detaylar...

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  • İngiltere - ABD maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası İngiltere maçı hangi kanalda?

    İngiltere - ABD maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası heyecanı katlanarak devam ediyor. TRT 1 ekranlarından yayınlanan Dünya Kupası'nda grup karşılaşmalarında ikinci maçlar oynanıyor. Peki İngiltere - ABD maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere maçı hangi kanalda? İşte merak edilen soruların yanıtı...
  • İngiltere - ABD maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası İngiltere maçı hangi kanalda?

    İNGİLTERE - ABD MAÇI SAAT KAÇTA? 

    İngiltere - ABD maçı 25 Kasım Cuma günü saat 22:00'da başlayacak.

    İNGİLTERE - ABD MAÇI HANGİ KANALDA?

    Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

     
  • İngiltere - ABD maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası İngiltere maçı hangi kanalda?

    İNGİLTERE ABD MUHTEMEL 11'LER

    İngiltere: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Saka, Mount, Sterling; Kane.

    ABD: Turner; Dest, Zimmerman, Ream, A. Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Sargent, Pulisic.

     

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