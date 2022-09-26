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İngiltere Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup son maçında İngiltere, sahasında Almanya'yı konuk ediyor. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadele öncesi merak edilen bilgileri bir araya getirdik. Peki, İngiltere Almanya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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  • İngiltere Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere Almanya maçı hangi kanalda?

    İngiltere Almanya maçı için geri sayım başlamış durumda. Uluslar Ligi'nde gecenin maçı olarak gösterilen karşılaşmaya dair merak edilenleri bir araya getirdik. İşte, Avrupa futbolunda gözlerin çevrildiği İngiltere Almanya mücadelesi ile ilgili bilgiler...
  • İngiltere Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere Almanya maçı hangi kanalda?

    İNGİLTERE ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

    İngiltere Almanya maçı bu akşam saat 21:45'de başlayacak.
  • İngiltere Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere Almanya maçı hangi kanalda?

    İNGİLTERE ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

    İngiltere Almanya maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.
  • İngiltere Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere Almanya maçı hangi kanalda?

    UEFA ULUSLAR LİGİ A LİGİ 3. GRUP PUAN DURUMU

    1- Macaristan / 10 puan
    2- İtalya / 8 puan
    3- Almanya / 6 puan
    4- İngilere / 2 puan

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