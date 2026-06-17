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        Haberler Spor Futbol İngiltere Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIFA 2026 Dünya Kupası İngiltere Hırvatistan maçı TRT 1 canlı izle

        İngiltere - Hırvatistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası İngiltere Hırvatistan maçı izle

        FIFA 2026 Dünya Kupası'nda futbolseverlerin merakla beklediği İngiltere-Hırvatistan mücadelesi için geri sayım başladı. ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde bulunan AT&T Stadium'da (Dallas Stadium) oynanacak mücadele öncesinde, İngiltere Hırvatistan maçının başlama saati ve canlı yayın bilgisi futbolseverler tarafından mercek altına alınan konu başlıkları arasında yer aldı. Peki, İngiltere Hırvatistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2026 Dünya Kupası İngiltere Hırvatistan maçı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 20:52 Güncelleme:
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        FIFA 2026 Dünya Kupası grup aşamasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. İngiltere ile Hırvatistan, Grup L'nin ilk maçında karşı karşıya gelecek. Harry Kane liderliğindeki İngiltere, güçlü kadrosuyla favoriler arasında gösteriliyor. Deneyimli yıldız Luka Modric'in formasını giydiği Hırvatistan ise turnuvaya iyi bir başlangıç yapmanın hesaplarını yapıyor. Peki, İngiltere Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İngiltere Hırvatistan maçı TRT 1 canlı izle linki...

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        İNGİLTERE HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        İngiltere-Hırvatistan maçı, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.

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        İNGİLTERE HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

        İngiltere-Hırvatistan maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        İNGİLTERE HIRVATİSTAN MAÇI TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        MUHTEMEL 11'LER

        İngiltere: Pickford, James, Stones, Guéhi, O’Reilly, Anderson, Rice, Madueke, Bellingham, Gordon, Kane.

        Hırvatistan: Livakovic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol, Stanisic, Modric, Kovacic, Perisic, P. Sucic, Baturina, Musa.

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