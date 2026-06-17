FIFA 2026 Dünya Kupası grup aşamasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. İngiltere ile Hırvatistan, Grup L'nin ilk maçında karşı karşıya gelecek. Harry Kane liderliğindeki İngiltere, güçlü kadrosuyla favoriler arasında gösteriliyor. Deneyimli yıldız Luka Modric'in formasını giydiği Hırvatistan ise turnuvaya iyi bir başlangıç yapmanın hesaplarını yapıyor. Peki, İngiltere Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İngiltere Hırvatistan maçı TRT 1 canlı izle linki...