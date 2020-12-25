Reuters

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması imzalanmasına yönelik hazırlıkların son aşamaya geldiğini açıkladı.

Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'nin AB ile ayrılık sonrası ticaret ilişkilerini düzenleyecek anlaşmada uzlaşıya dün varıldı.

Dışişleri tarafından yayımlanan açıklamada, İngiltere-AB ticaret anlaşmasında uzlaşı sağlanmasından Türkiye'nin memnuniyet duyduğu ifade edilerek, "Bu çerçevede, Birleşik Krallık ile ülkemiz arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasına yönelik hazırlıklar da son aşamasına gelmiştir" denildi.

İngiltere'nin AB üyeliği dolayısıyla ticaret anlaşmalarının bulunduğu Türkiye gibi ülkelerle ticaret anlaşmalarını yeniden müzakere etmesi gerekiyor. İki ülke arasındaki müzakereler devam ediyor.