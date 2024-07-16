İngiltere Milli Takımı'nda Jude Bellingham krizi!
EURO 2024 finaline İspanya'ya mağlup olan İngiltere Milli Takımı'nda Jude Bellingham krizi yaşanıyor. 21 yaşındaki genç yıldızın, oynadığı reklam filmi nedeniyle milli takımdaki arkadaşları tarafından dışlandığı iddia edildi.
EURO 2024 finalinde İspanya ile karşılaşan İngiltere, 90 dakika sonucunda maçı 2-1 kaybetmiş ve yine kupa sevinci yaşayamamıştı.
Final sonrası İspanya'ya kaybeden İngiltere hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
The Athletic'te yer alan habere göre Real Madrid'in gözdesi Jude Bellingham, İngiltere Milli Takımı'nda yalnızlık yaşıyor.
REKLAM FİLMİ TEPKİ ÇEKTİ
21 yaşındaki futbolcunun bir reklam filminde rol alması ve "kahraman" olarak lanse edilmesi İngiltere Milli takım kadrosunda rahatsızlık yarattı. Kadroda bulunun İngiliz futbolcularının bu durum sonrası Bellingham ile aralarının soğuduğu aktarıldı.
TEK DOSTU ALEXANDER-ARNOLD
Jude Bellingham'ın, milli takım kadrosunda bulanan oyuncular arasında tek arkadaşının Trent Alexander-Arnold olduğu belirtildi.
EURO 2024 PERFORMANSI
İngiltere'nin EURO 2024 kadrosunda alan genç yıldız, turnuvada 7 maçta görev aldı ve bu maçlarda 2 gol atıp 1 de asist yaptı