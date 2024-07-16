İngiltere Milli Takımı'nda Jude Bellingham krizi!

REKLAM FİLMİ TEPKİ ÇEKTİ

21 yaşındaki futbolcunun bir reklam filminde rol alması ve "kahraman" olarak lanse edilmesi İngiltere Milli takım kadrosunda rahatsızlık yarattı. Kadroda bulunun İngiliz futbolcularının bu durum sonrası Bellingham ile aralarının soğuduğu aktarıldı.