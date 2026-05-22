        Haberler Spor Futbol İngiltere İngiltere Premier Lig'e yükselecek son takım belli oluyor!

        İngiltere Championship play-off finalinde gözler Wembley'e çevrildi. Premier Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği dev mücadelede, Hull City ile Middlesbrough yarın karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 12:11 Güncelleme:
        İngiltere Premier Lig'e çıkan son takımın belli olacağı Championship play-off final maçı yarın oynanacak.

        Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final mücadelesinde Hull City ile Middlesbrough takımları TSİ 17.30'da karşılaşacak.

        2016-2017 sezonundan bu yana ilk kez Premier Lig'e yükselmeyi hedefleyen Hull City, daha önce 2008'de Bristol City'ye, 2016'da da Sheffield Wednesday'e karşı oynadığı iki play-off finalini de kazanmıştı.

        Championship'te daha önce ligi ilk iki sırada bitiren Coventry City ve Ipswich Town, Premier Lig'e doğrudan yükselmişti.

        HULL CİTY'NİN RAKİBİ DEĞİŞTİ

        Hull City, Championship play-off'larında yaşanan "casusluk" skandalı nedeniyle Southampton yerine Middlesbrough ile karşılaşacak.

        Bağımsız bir disiplin komisyonunun yürüttüğü soruşturmada, rakibinin antrenmanlarını gizlice kayıt altına almaktan suçlu bulunan Southampton final maçından ihraç edilirken, yerine yarı finalde elediği Middlesbrough'nun oynamasına karar verildi.

