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        İngiltere Premier Ligi'nde 38. haftanın görünümü

        İngiltere Premier Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 38. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Man United, Chelsea ve Man. City üç puanın sahibi oldu. Liverpool puan kaybederek haftayı tamamladı. İşte İngiltere Premier Ligi'nde 38. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 27.05.2025 - 10:30
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        İngiltere Premier Ligi'nde 38. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
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        İngiltere Premier Ligi'nde 38. hafta, Fulham ile Man. City arasındaki müsabaka ile noktalandı.

        Man United, kendi sahasında ağırladığı Aston Villa'a karşı üstünlük kurarak 2-0 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 42 puana ulaştı. Konuk Aston Villa ise bu mücadaleden eli boş döndü.

        Zorlu müsabakada ev sahibi Liverpool, rakibi Cry.Palace ile eşitliği bozamayarak 1-1 berabere kaldı. Birer puanın paylaşıldığı bu mücadele sonrasında ev sahibi Liverpool toplamda 84 puana ulaştı. Konuk ekip ise zorlu Liverpool mücadelesinden kopardığı 1 puanla puanını 53'e yükseltti.

        Zor deplasman atmosferinde başarıyla mücadele eden Man. City, ev sahibi Fulham'ı deplasmanda 2-0 geçerek önemli bir galibiyet elde etti ve 3 puanı alan taraf oldu. Kazandığı bu maç ile Man. City puanını 71'e yükseltmeyi başardı.

        Chelsea, Nott. Forest'i 1-0 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Chelsea bu mücadeleden sonra toplam puanını 69 yaparken Nott. Forest ise 65 puanda kaldı.

        AFC Bournemouth, ligin 38. haftasında Leicester'i konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 2-0.

        Everton, 38. haftada oynanan mücadelede Newcastle Utd.'u 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Everton böylece 48 puana yükseldi. Everton'u ağırlayan Newcastle Utd. ise 66 puanda kaldı.

        Wolves ile Brentford ligin 38. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Wolves 42 puana ulaşırken, Brentford ise 56 puana yükseldi.

        Arsenal, bu hafta Southampton'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip Arsenal oldu.

        West Ham, bu hafta Ipswich'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 3-1 ile konuk ekip West Ham oldu.

        Brighton, bu hafta Tottenham'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 4-1 ile konuk ekip Brighton oldu.

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 38. Haftanın Sonuçları
        25.05.2025 18:00
        AFC Bournemouth
        2
        Leicester City
        0
        İY(0-0)
        25.05.2025 18:00
        Newcastle United
        0
        Everton
        1
        İY(0-0)
        25.05.2025 18:00
        Wolverhampton
        1
        Brentford
        1
        İY(0-1)
        25.05.2025 18:00
        Nottingham Forest
        0
        Chelsea
        1
        İY(0-0)
        25.05.2025 18:00
        Southampton
        1
        Arsenal
        2
        İY(0-1)
        25.05.2025 18:00
        Ipswich Town
        1
        West Ham United
        3
        İY(0-1)
        25.05.2025 18:00
        Liverpool
        1
        Crystal Palace
        1
        İY(0-1)
        25.05.2025 18:00
        Tottenham Hotspur
        1
        Brighton & Hove Albion
        4
        İY(1-0)
        25.05.2025 18:00
        Manchester United
        2
        Aston Villa
        0
        İY(0-0)
        25.05.2025 18:00
        Fulham
        0
        Manchester City
        2
        İY(0-1)

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 38. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Liverpool
        		38 25 9 4 84 45
        2
        Arsenal
        		38 20 14 4 74 35
        3
        Manchester City
        		38 21 8 9 71 28
        4
        Chelsea
        		38 20 9 9 69 21
        5
        Newcastle United
        		38 20 6 12 66 21
        6
        Aston Villa
        		38 19 9 10 66 7
        7
        Nottingham Forest
        		38 19 8 11 65 12
        8
        Brighton & Hove Albion
        		38 16 13 9 61 7
        9
        AFC Bournemouth
        		38 15 11 12 56 12
        10
        Brentford
        		38 16 8 14 56 9
        11
        Fulham
        		38 15 9 14 54 0
        12
        Crystal Palace
        		38 13 14 11 53 0
        13
        Everton
        		38 11 15 12 48 -2
        14
        West Ham United
        		38 11 10 17 43 -16
        15
        Manchester United
        		38 11 9 18 42 -10
        16
        Wolverhampton
        		38 12 6 20 42 -15
        17
        Tottenham Hotspur
        		38 11 5 22 38 -1
        18
        Leicester City
        		38 6 7 25 25 -47
        19
        Ipswich Town
        		38 4 10 24 22 -46
        20
        Southampton
        		38 2 6 30 12 -60

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 39. Hafta Maçları
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