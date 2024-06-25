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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası İngiltere-Slovenya maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        İngiltere-Slovenya maçı CANLI YAYIN

        İngiltere-Slovenya maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... EURO 2024 C Grubu'nda İngiltere ile Slovenya karşı karşıya geliyor. İngiltere, Slovenya karşısında 1 puan alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. Slovenya'nın ise gruptan çıkmak için İngiltere karşısında kazanması gerekiyor. İngiltere-Slovenya maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25.06.2024 - 21:26 Güncelleme: 25.06.2024 - 22:13
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu üçüncü maçında İngiltere ile Slovenya kozlarını paylaşıyor.

        STAT: Köln

        HAKEM: Clement Turpin

        SAAT: 22.00

        YAYIN: TRT 1

        İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Gallagher, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane.

        Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza, Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar, Sporar, Sesko.

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        TÜRK HAKEMLER DE GÖREV YAPIYOR

        İngiltere ile Slovenya arasındaki karşılaşmada Türk hakem Halil Umut Meler de görev yapıyor.

        FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, müsabakada dördüncü hakem görevini üstleniyor.

        Mücadelede Mustafa Emre Eyisoy da rezerv yardımcı hakem olarak görevlendirildi.

        İNGİLTERE'YE BERABERLİK YETİYOR

        İngiltere, Slovenya karşısında 1 puan alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek.

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        Grupta geride kalan 2 karşılaşmada 4 puanı bulunan İngilizler, galip gelmesi durumunda ise gruptan lider olarak çıkacak.

        Slovenya'nın ise gruptan çıkmak için İngiltere karşısında kazanması gerekiyor. Kazanması halinde puanını 5'e yükseltecek Slovenya, Danimarka-Sırbistan maçının sonucunu bekleyecek.

        REKABETTE İNGİLTERE'NİN YENİLGİSİ YOK

        İngiltere, rakibiyle daha önce oynadığı karşılaşmaların hiçbirini kaybetmedi.

        İki ülke daha önce 6 kez karşı karşıya gelirken, İngiltere 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

        Söz konusu müsabakalarda İngiltere 10 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

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