İngiltere-Slovenya maçı CANLI YAYIN İngiltere-Slovenya maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... EURO 2024 C Grubu'nda İngiltere ile Slovenya karşı karşıya geliyor. İngiltere, Slovenya karşısında 1 puan alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. Slovenya'nın ise gruptan çıkmak için İngiltere karşısında kazanması gerekiyor. İngiltere-Slovenya maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Habertürk / AA Giriş: 25.06.2024 - 21:26 Güncelleme: 25.06.2024 - 22:13 facebook

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