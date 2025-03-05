İngiltere'den Rangers yorumu: Fenerbahçe'yi eleyecek kapasitede değiller

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers ile karşılaşacak.

Rangers, İskoç futbolunun en önemli kulüplerinden biri olup, bu sezon ligde ve Avrupa’da etkili bir performans sergiliyor. Ancak UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8’e kalmasına rağmen, son haftalarda alınan kötü sonuçlar neticesinde lider Celtic’in 16 puan gerisine düştü.

Bu sonuçların ardından teknik direktör değişikliği de yaşandı. Transfermarkt'ın İngiltere ekibinden Stefan Bienkowski, Fenerbahçe ve Rangers karşılaşmasını değerlendirdi.

RANGERS'I TANIYALIM

Rangers, İskoçya Premiership’te 29 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 59 puan topladı. Lider Celtic’in 16 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Maç başına 2.03 gol atan Rangers, savunmada ise 0.9 gol ortalamasıyla mücadele ediyor. Son beş maçlık periyotta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alan ekip, son olarak Motherwell’e 1-2 mağlup oldu. Takımın tek golünü Cyriel Dessers kaydetti.

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Rangers’ın toplam kadro değeri 77,45 milyon Euro olarak belirlenmiş. Takımın yaş ortalaması 26 olup, genç ve dinamik oyuncuların yanı sıra tecrübeli isimler de bulunuyor. En yüksek piyasa değerine sahip oyuncular arasında 8 milyon Euro değerindeki sağ kanat oyuncusu Vaclav Cerny, 6.5 milyon Euro değerindeki orta saha oyuncusu Nicolas Raskin ve 6 milyon Euro piyasa değerine sahip Mohamed Diomandé bulunuyor. Bunların yanı sıra John Souttar, Nedim Bajrami, Rıdvan Yılmaz, Danilo ve Cyriel Dessers de 4.5 milyon Euro ile dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Hücum hattında en çok gol atan oyuncular, 11 golle Vaclav Cerny ve Cyriel Dessers oldu. Onları 9 golle Hamza Igamane takip etti. Danilo 5, Ianis Hagi ise 3 golle skora katkı sağladı. Asist liderleri ise 7 asistle Ianis Hagi, 6 asistle James Tavernier, 5 asistle Mohamed Diomandé ve 4 asistle Nicolas Raskin oldu. UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Rangers, 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Toplam 13 gol atıp 10 gol yedi. Malmö karşısında 2-0’lık galibiyetle gruba iyi bir başlangıç yaptılar. Daha sonra FCSB’yi 4-0, Nice’i 4-1 ve Union SG’yi 2-1 yenmeyi başardılar. Lyon’a 4-1, Manchester United’a 2-1 mağlup olurken, Tottenham ve Olympiakos ile 1-1 berabere kalarak 14 puan topladılar. Bu sonuçların ardından lig aşamasında 8. sırada yer alarak son 16 turuna kalmayı başardılar. Rangers, alınan kötü sonuçların ardından geçtiğimiz hafta teknik direktör değişikliğine gitti. Kulüp, Belçikalı teknik adam Philippe Clement ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü açıkladı. Takımın başına, sezon sonuna kadar eski kaptan Barry Ferguson getirildi. Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Rangers forması giyen ve takımın efsane isimlerinden biri olarak kabul edilen Ferguson, teknik ekibinde Issame Charai, Neil McCann, Billy Dodds ve Allan McGregor'u bulunduracak.