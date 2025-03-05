Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İngiltere'den Rangers yorumu: Fenerbahçe'yi eleyecek kapasitede değiller - Futbol Haberleri

        İngiltere'den Rangers yorumu: Fenerbahçe'yi eleyecek kapasitede değiller

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe, İskoçya ekibi Rangers ile karşı karşıya gelecek. İngiltere basını, kritik mücadeleyi değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 14:16 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Fenerbahçe'yi eleyecek kapasitede değiller"
        ABONE OL

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers ile karşılaşacak.

        Rangers, İskoç futbolunun en önemli kulüplerinden biri olup, bu sezon ligde ve Avrupa’da etkili bir performans sergiliyor. Ancak UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8’e kalmasına rağmen, son haftalarda alınan kötü sonuçlar neticesinde lider Celtic’in 16 puan gerisine düştü.

        Bu sonuçların ardından teknik direktör değişikliği de yaşandı. Transfermarkt'ın İngiltere ekibinden Stefan Bienkowski, Fenerbahçe ve Rangers karşılaşmasını değerlendirdi.

        RANGERS'I TANIYALIM

        Rangers, İskoçya Premiership’te 29 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 59 puan topladı. Lider Celtic’in 16 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Maç başına 2.03 gol atan Rangers, savunmada ise 0.9 gol ortalamasıyla mücadele ediyor. Son beş maçlık periyotta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alan ekip, son olarak Motherwell’e 1-2 mağlup oldu. Takımın tek golünü Cyriel Dessers kaydetti.

        REKLAM

        Rangers’ın toplam kadro değeri 77,45 milyon Euro olarak belirlenmiş. Takımın yaş ortalaması 26 olup, genç ve dinamik oyuncuların yanı sıra tecrübeli isimler de bulunuyor. En yüksek piyasa değerine sahip oyuncular arasında 8 milyon Euro değerindeki sağ kanat oyuncusu Vaclav Cerny, 6.5 milyon Euro değerindeki orta saha oyuncusu Nicolas Raskin ve 6 milyon Euro piyasa değerine sahip Mohamed Diomandé bulunuyor. Bunların yanı sıra John Souttar, Nedim Bajrami, Rıdvan Yılmaz, Danilo ve Cyriel Dessers de 4.5 milyon Euro ile dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

        Hücum hattında en çok gol atan oyuncular, 11 golle Vaclav Cerny ve Cyriel Dessers oldu. Onları 9 golle Hamza Igamane takip etti. Danilo 5, Ianis Hagi ise 3 golle skora katkı sağladı. Asist liderleri ise 7 asistle Ianis Hagi, 6 asistle James Tavernier, 5 asistle Mohamed Diomandé ve 4 asistle Nicolas Raskin oldu.

        UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Rangers, 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Toplam 13 gol atıp 10 gol yedi. Malmö karşısında 2-0’lık galibiyetle gruba iyi bir başlangıç yaptılar. Daha sonra FCSB’yi 4-0, Nice’i 4-1 ve Union SG’yi 2-1 yenmeyi başardılar. Lyon’a 4-1, Manchester United’a 2-1 mağlup olurken, Tottenham ve Olympiakos ile 1-1 berabere kalarak 14 puan topladılar. Bu sonuçların ardından lig aşamasında 8. sırada yer alarak son 16 turuna kalmayı başardılar.

        Rangers, alınan kötü sonuçların ardından geçtiğimiz hafta teknik direktör değişikliğine gitti. Kulüp, Belçikalı teknik adam Philippe Clement ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü açıkladı. Takımın başına, sezon sonuna kadar eski kaptan Barry Ferguson getirildi. Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Rangers forması giyen ve takımın efsane isimlerinden biri olarak kabul edilen Ferguson, teknik ekibinde Issame Charai, Neil McCann, Billy Dodds ve Allan McGregor'u bulunduracak.

        "FENERBAHÇE, RANGERS İÇİN EN DOĞRU ZAMANDA GELİYOR"

        Transfermarkt'ın İngiltere ekibinden Stefan Bienkowski, Fenerbahçe ve Rangers karşılaşmasını şöyle değerlendirdi: "Fenerbahçe, Rangers ile karşılaşmak için bundan daha iyi bir zaman seçemezdi. Ibrox kulübü, St. Mirren’e 2-0 kaybettikten sonra teknik direktörleri Philippe Clement’i görevden aldı. Ancak geçici teknik direktör Barry Ferguson da pek iyi bir başlangıç yapamadı ve son olarak Motherwell’e 2-1 yenildi. Bu durum, Celtic’in önümüzdeki dört veya beş hafta içerisinde lig şampiyonluğunu kazanma ihtimalini artırıyor.

        Rangers kadrosunda birçok genç oyuncu bulunuyor, ancak taraftarlar hâlâ bu oyuncuların İskoçya Premiership şampiyonluğu için yeterince iyi olduğuna ikna olmuş değil. Clement’in daha çok kontra atağa dayalı taktikleri, Rangers’a Avrupa Ligi'nde Nice, Tottenham ve Malmö karşısında iyi sonuçlar getirmişti. Ancak takımın mevcut yeteneği ve moral durumu göz önüne alındığında, bu eşleşmede Fenerbahçe’yi iki maç sonunda eleyecek kapasiteye sahip olduklarına dair pek bir inanç yok" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        Trump'ın ilk Kongre konuşması beğenildi mi?
        Trump'ın ilk Kongre konuşması beğenildi mi?
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        Beyin cerrahını bıçaklayan şüpheli: Bana yapay zeka yerleştirdi!
        Beyin cerrahını bıçaklayan şüpheli: Bana yapay zeka yerleştirdi!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        2,3 Milyon banka kartı Dark Web’de
        2,3 Milyon banka kartı Dark Web’de
        Hakemden yöneticiye, yöneticiden hakeme kırmızı kart!
        Hakemden yöneticiye, yöneticiden hakeme kırmızı kart!
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"