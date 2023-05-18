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İnşaat Malzemeleri Bileşik Endeksi geriledi

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Nisan 2023 sonuçları açıklandı. Bileşik Endeks, nisan ayında 0,21 puanlık gerilemeyle 70,15 puan olarak gerçekleşti. Rapora göre şubat ve mart aylarında yükselişe geçen Güven Endeksi nisan ayında durağanlaşırken, söz konusu süreçte çalışma günü sayısının azalmasıyla Faaliyet Endeksi’nde de sınırlı bir gerileme yaşandı. Artışa geçen Beklenti Endeksi’nde ise iç ve dış siparişlerdeki gelişmelerin etkisiyle iyimserlik ön plana çıktı

İnşaat Malzemeleri Bileşik Endeksi geriledi
HABERTURK.COM

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Nisan 2023 sonuçları açıklandı. Rapora göre nisan ayında faaliyetler çalışma gün sayısının azalması ile gerilerken, beklentiler iyileşti. İnşaat malzemeleri sanayisinde nisan ayında depremin olumsuz etkilerinin en aza indiği görülürken, Bileşik Endeks’te çok sınırlı bir düşüş yaşandı.

İKİ AY SONRA GERİLEME

Ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen Türkiye İMSAD raporuna göre; deprem afeti ardından mart ayında hızla toparlanan Bileşik Endeks, nisan ayında büyük ölçüde durağanlaştı. Bileşik Endeks nisan ayında bir önceki aya göre 0,21 puanlık düşüşle 70,15 puana geriledi. Bileşik Endeks deprem afetinin yarattığı olumsuz etkileri önemli ölçüde telafi ederken, nisan ayında daha çok seçime ilişkin iyimser öngörüler şekillendi.

ÇALIŞMA GÜN SAYISINDAKİ AZALMA FAALİYETLERİ SINIRLANDIRDI

Nisan ayında faaliyetlerin önemli ölçüde daraldığı belirtilen raporda; iç satışlar, üretim, ihracat ve cirolarda yüksek düşüşler gerçekleştiği vurgulandı. İnşaat malzemeleri sanayi faaliyetlerindeki bu düşüşlerin ana sebebi ise çalışma gün sayısındaki azalma oldu. Sektördeki sanayi faaliyetleri iç pazarda daralma gösterirken, ihracat pazarlarında yeniden düşüş yaşandı. Bu gelişmeler sonucu nisan ayında neredeyse tüm alt faaliyet gruplarında önemli düşüşler meydana geldi.

Faaliyet Endeksi nisan ayında bir önceki aya göre 1,5 puan azaldı. Yurt içi satışlar nisan ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde düşüş gösterdi. İhracatın nisan ayında belirgin şekilde gerilemesinde pazarlardaki yavaşlama etkili oldu. Buna bağlı olarak üretimde de nisan ayında yüksek bir düşüş yaşandı. Ramazan Bayram’ındaki tatilinin etkisiyle çalışma gün sayısındaki azalma üretimi de sınırladı.

GÜVEN ENDEKSİ İKİ AYLIK YÜKSELİŞİN ARDINDAN DURAĞANLAŞTI

Rapora göre, 2023’ün şubat ve mart aylarında yükselen Güven Endeksi, nisan ayında durağanlaştı. İnşaat malzemeleri sanayisindeki güvenin söz konusu dönemde durağanlaşması, faaliyetlerdeki düşüşlerden kaynaklandı. Buna göre Güven Endeksi tüm alt sektörlerde bir önceki ay ile neredeyse aynı seviyede gerçekleşerek bir değişim göstermedi. Güven seviyesi nisan ayında bir önceki aya göre sadece 0,02 puanlık artışla 34,27 puan seviyesinde gerçekleşti. Durağanlaşan Güven Endeksi kırılgan ve zayıf kalmaya devam etti. Yurt içi pazarlarda güven nisan ayında çok sınırlı ölçüde düşerken, ihracat pazarlarına olan güven ise sınırlı şekilde yükseldi.

BEKLENTİ ENDEKSİ'NDE İYİMSERLİK EĞİLİMİ

İnşaat malzemeleri sektörüne ışık tutan rapora göre; Beklenti Endeksi nisan ayında sınırlı artış gösterdi. İç ve dış pazardaki gelişmelerin etkisiyle artış gösteren Beklenti Endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre 0,2 puan yükseldi. Böylece sektördeki beklentilerde iyimserlik ön plana çıktı. Raporda ayrıca önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurt içi siparişlerde çok sınırlı artış gerçekleştiği vurgulandı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan ihracat siparişleri de nisan ayında yükseliş gösterdi. Sektördeki yatırım ve istihdam beklentisinde artış yaşanırken, gelecek üç ayın üretim beklentisinde de yükseliş gerçekleşti.

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