        Ekonomi Emlak İnşaat üretim artış hızında kırılma

        İnşaat üretim artış hızında kırılma

        İnşaat üretim endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 5,9 artış gösterdi. Nisan 2025'ten bu yana en düşük artış oranı görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 13:11
        İnşaat artış hızında kırılma

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre endeks, şubat ayında yıllık bazda yüzde 5,9 artış kaydetti.

        İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeksin, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 4,9, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 12 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 5,5 yükseldiği görüldü.

        İnşaat üretim endeksi, şubatta aylık bazda ise yüzde 1,3 azaldı.

        Endeks, bina inşaatı sektöründe aylık yüzde 2,5 azalış gösterirken bina dışı yapıların inşaatında yüzde 1,2 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 1,3 artış gösterdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        Trump destekçileri içinde savaş çatlağı
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        "Babam bana böyle öğretmedi"
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Kaldırım taşı silah sayıldı!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Kararı duyan babası kalp krizinden öldü!
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        O hastalar için son gelişmeler!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Nişanlandılar
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Yeniden akıllara getirdi