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        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat üretimi nisanda arttı

        İnşaat üretimi nisanda arttı

        İnşaat üretim endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 2,1 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 12:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İnşaat üretimi nisanda arttı

        Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre endeks, nisanda yıllık bazda yüzde 2,1 artış kaydetti.

        İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektörü endeksi aynı kalırken, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 12,3 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 2,7 arttı.

        İnşaat üretim endeksi, nisanda aylık bazda da yüzde 0,7 artış gösterdi.

        Bina inşaatı sektörü endeksi aylık yüzde 0,9, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,4 artarken, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,5 azaldı.

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