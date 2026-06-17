İnşaat üretimi nisanda arttı

Özellerde ne ücretli, ne ücretsiz? Özeller yasal sınırları zorluyor mu? Ateşi çıkan hasta acil mi, değil mi? Hasta hangi durumda ücret iadesi alır? Acilden her giren acil halde mi? Acil hal nedir, ne zaman biter? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Hasta Hakları Aktivistleri Derneği Başkan... Daha Fazla Göster

Özellerde ne ücretli, ne ücretsiz? Özeller yasal sınırları zorluyor mu? Ateşi çıkan hasta acil mi, değil mi? Hasta hangi durumda ücret iadesi alır? Acilden her giren acil halde mi? Acil hal nedir, ne zaman biter? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Hasta Hakları Aktivistleri Derneği Başkanı Orhan Demir ve Habertürk Muhabiri Gizem Türemen yanıtladı. Daha Az Göster