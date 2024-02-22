İnşaatta iskele çöktü! 1 işçi hayatını kaybetti

Gaziantep'te inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı
Gaziantep'te bir inşaatta iskele çöktü. Feci olayda 1 işçi hayatını kaybederken 2 işçi de yaralandı
Giriş: 22.02.2024 - 17:11 Güncelleme: 22.02.2024 - 17:11
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 işçi öldü.
AA'da yer alan habere göre 4 katlı binanın tahta iskelesinde henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu.
İKİ İŞÇİ TEDAVİ ALTINA ALINDI
Göçükle birlikte iskeleden düşen 1 işçi olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 2 işçi ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.