Yazılım alanındaki ilk Turcorn oldu 0:00 / 0:00

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Yerli girişimlerden Insider, Seri D yatırım turunda 121 milyon dolar yatırım alarak değerlemesini 1 milyar doların üzerine çıkardı ve Türkiye'nin yeni 'unicorn' girişimi oldu.

Gelişmeyi twitter hesabından duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Insider Kurucusu Hande Çilingir'i tebrik ederek, "6'ıncı Turcornumuz hayırlı olsun. Insider 121 milyon dolar yatırım alarak, 1 milyar dolar değerlemeyi aştı ve Türkiye’nin yazılım alanındaki ilk Turcorn’u oldu. Ülkemizin yazılım ekosistemi her geçen gün daha da güçleniyor" ifadelerini kullandı.

Insider'in son yatırım turunda Sequoia India, 212 Capital Partners, Riverwood Capital, Wamda Capital ve Endeavor Catalyst'in yer aldığı açıklandı.

2012'de Hande Çilingir tarafından kurulan Insider, Sequoia Capital’dan 2018’de Seri B ve Temmuz 2020’de aldığı 32 milyon dolarlık yatırımla Seri C turunu tamamlamıştı.

Insider, e-ticaret sitelerine yönelik satışı arttırmaya yarayan araçlar sağlayan bir yazılım şirketi olarak faaliyet gösteriyor.

Operasyonlarını 25 ülkede sürdüren girişimin yazılımları, pazarlamacıların verilerini birbirine bağlamalarına, kullanıcılarının nasıl düşündüklerini anlamalarına ve yapay zekanın yardımıyla bir sonraki adımda ne yapacaklarını tahmin etmelerine yardımcı olmaya çalışıyor.

Insider'in 800’den fazla küresel markaya hizmet verdiği belirtiliyor.

TÜRKİYE'NİN UNICORN GEÇMİŞİ

Tek boynuzlu at olarak Türkçe’ye çevrilen 'unicorn' kelimesi, girişim ekosisteminde değerini 1 milyar doların üzerine çıkaran girişimleri tanımlamak için kullanılıyor. Türkiye'de unicornların geçmişi ise 2018 yılına kadar uzanıyor.

O yıl e-ticaret sitesi Trendyol Alibaba'yı kendine ortak almış ve değerini 1 milyar dolara yükseltmişti. Trendyol, Ağustos 2021'de 1.5 milyar dolarlık yeni yatırım turuyla değerlemesini 16.5 milyar dolara çıkararak Türkiye'nin ilk 'decacorn'u (10 milyar dolarlık girişim) oldu.

Mayıs 2020'de ise, Zynga tarafından 1.8 milyar dolara satın alınan oyun şirketi Peak Games, Türkiye’den çıkan ilk unicorn şirket olmuştu.

26 Mart 2021 tarihinde ise 300 milyon dolarlık yatırımla değerini 2.6 milyar dolara taşıyan teslimat uygulaması Getir Türkiye'nin 2'inci unicorn girişimi olurken, geçen yıl Temmuz ayında ABD'deki Nasdaq borsasında halka arz olan e-ticaret platformu Hepsiburada da 3.9 milyar dolarla değerlenmiş ve bir başka yerli unicorn olmuştu

18 Ocak'ta 255 milyon dolar yatırım alan oyun şirketi Dream Games ise, 2.75 milyar dolar değerleme ile Türkiye'den çıkan son unicorn girişim olmuştu.

Türkiye girişimcilik ekosistemindeki yatırımların, 2021'de 9 kat artarak 1.5 milyar doları aşması ve tüm zamanların rekorunu kırması, 2022'de Türkiye'den yeni unicornların çıkma ihtimalini kuvvetlendiriyor.