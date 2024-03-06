Instagram'dan 2 yeni özellik: DM okundu bilgisi kapatma ve emoji oyunu nasıl kullanılır?

Instagram, en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından birisidir ve yeni güncellemeler alarak kullanıcı deneyimlerini geliştirmeye çalışır. Son zamanlarda ise Instagram'a yeni gelen 2 yeni özellik bulunuyor: Emoji oyunu ve DM okundu bilgisini kapatmak. İşte, özellikleri nasıl kullanacağınıza dair bilgiler...