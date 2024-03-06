Instagram'dan 2 yeni özellik: DM okundu bilgisi kapatma ve emoji oyunu nasıl kullanılır?
Instagram'a yakın zamanda emoji oyunu ve özel mesajlaşmalarınızın (DM) okundu bilgisini kapatma olmak üzere 2 yeni özellik geldi. Peki, bu özellikler nasıl kullanılıyor? İşte, sizin için yeni özelliklerin nasıl kullanıldığına dair detaylar!
Instagram, en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından birisidir ve yeni güncellemeler alarak kullanıcı deneyimlerini geliştirmeye çalışır. Son zamanlarda ise Instagram'a yeni gelen 2 yeni özellik bulunuyor: Emoji oyunu ve DM okundu bilgisini kapatmak. İşte, özellikleri nasıl kullanacağınıza dair bilgiler...
DM OKUNDU BİLGİSİ NASIL KAPATILIR?
Instagram'a gelen yeni özellik sayesinde direct message olarak adlandırılan DM, yani özel mesajlaşmalarınızı okuyup okumadığınız bilgisi, artık karşınızdaki kişi tarafından -seçiminize bağlı olarak- öğrenilemeyecek.
Bu özelliği aktifleştirmek isterseniz şu aşamaları uygulayabilirsiniz:
1. Instagram uygulamasına girin ve üç çizgi bulunan kısımdan ''Ayarlar ve Gizlilik'' kısmına tıklayın.
2. Açılan kısımda biraz aşağı inerek ''Başkalarının seninle etkileşimleri'' başlığı altında yer alan ''Mesajlar ve hikaye yanıtları''na tıklayın.
3. Tıkladıktan sonra açılan pencerede ''Çevrimiçi olduğunu görebilenler'' kısmına basın.
4. Burada yer alan ''Okundu bilgisini göster'' kısmına dokunun.
5. Açılan sayfada okundu bilgisini mavi anahtarın üzerine tıklayarak açıp kapatabilirsiniz.
Bu işlemi Android ve IOS işletim sistemine sahip her telefondan yapabilirsiniz.
EMOJİ OYUNU NASIL OYNANIR?
Mesaj atarken insanlar tarafından genellikle kullanılan emojilerle artık Instagram'da oyun oynamak mümkündür. Bu oyunu oynamak için yapmanız gerekenler şunlardır:
1. Instagram uygulamasını açın ve herhangi bir yakınınızla olan sohbetinize girin.
2. İstediğiniz hoşunuza giden bir emojiyi arkadaşınıza yanında hiçbir yazı olmadan yollayın.
3. Mesajı yolladıktan sonra emojinin üzerine tıklayın. Bu aşamada Instagram sizi kendiliğinden oyuna götürecektir.
4. Emojiniz ekranda kendiliğinden hareket edecek bu yüzden siz altta bulunan uzun çubuğu hareket ettirerek emojinizin düşmesini engellemelisiniz.
5. Siz oynamaya başladıkça emojiniz hızlanacak bu yüzden oynarken hızlı olmaya çalışmanız gerekebilir.
6. Emojiniz yere düştüğünde oyun bitecektir ancak en altta yer alan ''Tekrar oynat'' butonuna tıklayarak tekrardan baştan oynayabilirsiniz. Bunun yanı sıra ''Geri dön'' kısmına basarak ise sohbete geri dönebilirsiniz.