Instagram İngilizce'den Türkçe'ye çevirme

Son güncelleme ile Instagram’ın dil ayarları değişti ve tüm kullanıcılar için Instagram İngilizce oldu. İnstagram dil ayarlarını güncellemek, İngilizce’ye dönen Instagram dilini yeniden Türkçe’leştirmek için izlemeniz gereken yolları araştırdık. iPhone ve Android işletim sistemli telefonlarda da durum farklı olmayacaktır. İşte yöntem...
İNSTAGRAM'I İNGİZLİCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRME
Instagram uygulamasında kullandığınız dili, dil ayarlarınızdan değiştirebilirsiniz:
Profil simgesine dokunarak profilinize gidin.
Sağ üstteki Ayarlar simgesine dokunun.
Dil ayarına dokunun.
Kullanmak istediğiniz dili seçin.
8.4 sürümü itibariyle, Instagram şu dilleri desteklemektedir:
Afrikanca/Afrikaans
Arapça/العربية (Sadece Android)
Bulgarca/Български (sadece Android)
Kanada Fransızcası/Français (Kanada) (sadece Android)
Çince/中文(繁體／简体)
Hırvatça/Hrvatski
Çekçe/Český
Danca/Dansk
Danca/Nederlands
Farsça/فارسی (Sadece Android)
Fince/Suomi
Fransızca/Français
Almanca/Deutsch
Yunanca/Ελληνικά
İbranice/עברית (Sadece Android)
Macarca/Magyar (Sadece Android)
Endonezce/Bahasa Indonesia
İtalyanca/Italiano
Japonca/日本語
Korece/한국어
Malayca/Bahasa Melayu
Norveççe/Norsk
Lehçe/Polski
Portekizce/Português
Rumence/Română
Rusça/Русский
Sırpça/Српски (Sadece Android)
Slovakça/Slovenčina
İspanyolca/Español
İsveççe/Svenska
Tagalog/Filipino
Tayca/ภาษาไทย
Geleneksel Çince - Hong Kong/中文(香港)
Türkçe
Ukraynaca/Українська
Vietnamca/Tiếng Việt
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