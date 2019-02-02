Instagram İngilizce'den Türkçe'ye çevirme

Son güncelleme ile Instagram’ın dil ayarları değişti ve tüm kullanıcılar için Instagram İngilizce oldu. İnstagram dil ayarlarını güncellemek, İngilizce’ye dönen Instagram dilini yeniden Türkçe’leştirmek için izlemeniz gereken yolları araştırdık. iPhone ve Android işletim sistemli telefonlarda da durum farklı olmayacaktır. İşte yöntem...

İNSTAGRAM'I İNGİZLİCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRME

Instagram uygulamasında kullandığınız dili, dil ayarlarınızdan değiştirebilirsiniz:

Profil simgesine dokunarak profilinize gidin.

Sağ üstteki Ayarlar simgesine dokunun.

Dil ayarına dokunun.

Kullanmak istediğiniz dili seçin.

8.4 sürümü itibariyle, Instagram şu dilleri desteklemektedir:

Afrikanca/Afrikaans

Arapça/العربية (Sadece Android)

Bulgarca/Български (sadece Android)

Kanada Fransızcası/Français (Kanada) (sadece Android)

Çince/中文(繁體／简体)

Hırvatça/Hrvatski

Çekçe/Český

Danca/Dansk

Danca/Nederlands

Farsça/فارسی (Sadece Android)

Fince/Suomi

Fransızca/Français

Almanca/Deutsch

Yunanca/Ελληνικά

İbranice/עברית (Sadece Android)

Macarca/Magyar (Sadece Android)

Endonezce/Bahasa Indonesia

İtalyanca/Italiano

Japonca/日本語

Korece/한국어

Malayca/Bahasa Melayu

Norveççe/Norsk

Lehçe/Polski

Portekizce/Português

Rumence/Română

Rusça/Русский

Sırpça/Српски (Sadece Android)

Slovakça/Slovenčina

İspanyolca/Español

İsveççe/Svenska

Tagalog/Filipino

Tayca/ภาษาไทย

Geleneksel Çince - Hong Kong/中文(香港)

Türkçe

Ukraynaca/Українська

Vietnamca/Tiếng Việt