Instagram takip isteklerini silme nasıl yapılır?

Instagram Mevcut Takip İstekleri Silme

Instagram’ın kullanıcılar için oluşturduğu ve hesapları koruma altına aldığı en önemli özelliklerinden biri, takip isteklerinin kontrol ediliyor olmasıdır. Takipçi isteği geldiğinde kabul edebilir, reddedebilir ya da isteği bekletebilirsiniz. Bekletilen istekler, kabul etme ya da reddetme butonlarına basılmadığı sürece beklemede kalır. Bazı kullanıcılar bugün Instagram mevcut takip istekleri silme konusunu merak ediyor. Kullanıcı, hesabını koruma altına aldıysa paylaşımlarını görmek mümkün olmuyor. Ancak hesabın sahibi, gönderilen takip isteğini kabul ederse paylaşımlarının görünmesine izin vermiş oluyor. Takip isteklerini reddetmek için takip istekleri kısmına girilmesi yeterlidir. Takip istekleri kısmında görüntülenen isteklerden dilediğinizi silme imkanınız bulunuyor.

Instagram’da Bekleyen Takip İsteklerini Toplu İptal Etme

Instagram uygulamasının en önemli özelliğinden biri, hesaba gelen takip isteklerinin tek tek görüntülenebiliyor olmasıdır. Bu sayede kullanıcının, gelen istekleri kontrol etmesi kolaylaşır. İsteklere sadece tek tek cevap verilebilir. Bundan dolayı Instagram’da bekleyen takip isteklerini toplu iptal etme özelliği bulunmamaktadır. Ancak İOS ve Android işletim sistemini destekleyen bazı uygulamalar bulunmaktadır. Bu uygulamalar ile takip istekleri toplu iptal edilebiliyor. Altını çizmek gerekirse bu tarz uygulamaların güvenilirliği kesin değildir ve telefonunuza zarar verebilir.

Instagram Gönderilmiş Takip İsteklerini Listeleme

Instagram uygulamasında gönderilen takip isteklerini listelemek mümkündür ancak pek çok kullanıcı tarafından bilinmemektedir. Daha önce takip etmek için göndermiş olduğunuz tüm istekleri görüntülemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Öncelikle yapmanız gereken ilk işlem, masaüstü bilgisayardan Instagram hesabınıza giriş yapmaktır.

Uygulamaya giriş yaptıktan sonra “Ayarlar” sekmesine girin.

Yönlendirildiğiniz sayfada “Gizlilik ve Güvenlik” sekmesi bulunmaktadır. Tıklayın ve “Hesap Verilerini Görüntüle” kısmına giriş yapın.

Görüntülediğiniz ekranda “Bağlantılar” sekmesine tıklayın.

Daha önce göndermiş olduğunuz takip isteklerinin listesi karşınızda… İstediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Instagram’da Arkadaşlık İsteğinin Reddedildiği Nasıl Anlaşılır?

Takip isteği göndermek istediğiniz kişinin profiline girin. Takip et butonuna basarak, istediğiniz hesaba takip isteği gönderebilirsiniz. Gönderdiğiniz arkadaşlık isteklerinin kabul edilip edilmediğini öğrenmenin çok basit bir yolu var. Belli aralıklar ile takip isteği gönderdiğiniz hesabın profiline girin. Eğer takip et butonu aktif hale geldiyse isteğiniz karşı taraftan reddedilmiş demektir. Aktif değilse takip isteğinize henüz cevap verilmemiştir. Takip isteğinizi karşı taraf reddederse sizlere herhangi bir bildirim gelmeyecektir.

Instagram Takip İsteğini Geri Alınca Bildirim Gider Mi?

Instagram’dan takip isteği gönderdiğiniz hesaba bildirim gitmektedir. Karşı tarafa “X kişi sizi takip etmek istiyor.” olarak düşen bildirimi geri çekme gibi bir durum yok ancak bazı noktalara dikkat ederek bildirimin önüne geçme şansınız bulunuyor. Takip isteği gönderdiğiniz anda karşı tarafın interneti çekmiyor ya da kapalı ise bildirim ulaşmaz. Yanlışlıkla takip isteği gönderdiğiniz hesaptan takibi hızlı bir şekilde geri çekerek karşı tarafın görmemesini sağlayabilirsiniz. Eğer takip isteği gönderdiğinizin çok geç farkına vardıysanız maalesef karşı taraf bildiriminizi görecektir.