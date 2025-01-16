Inter: 2 - Bologna: 2 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 20. hafta karşılaşmasında zirve mücadelesi veren Inter sahasında Bologna'yı ağırladı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Inter'in gollerini Denzel Dumfries ve Lautaro Martinez kaydederken; konuk takımın golleri ise Santiago Castro ve Emil Holm'den geldi.

Bu sonucun ardından Inter 6 maç sonra puan kaybetti ve 44 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Bologna ise 30 puana ulaştı.

Ligin 21. haftasında Inter sahasında Empoli'yi ağırlayacak. Bologna ise Monza'yı konuk edecek.