Inter: 2 - Urawa Red Diamonds: 1 | MAÇ SONUCU
FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu'nda İtalyan kulübü Inter, Japonya ekibi Urawa Red Diamonds'ı 2-1 mağlup etti. 78'de Lautaro Martinez ve 90+2. dakikada Valentin Carboni'nin golleriyle 1-0'dan geri dönen Inter, puanını 4'e yükseltti. Urawa Red Diamonds ise puansız kaldı.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu'nda İtalyan kulübü Inter ile Japonya temsilcisi Urawa Red Diamonds karşı karşıya geldi.
ABD'nin Seattle şehrindeki Lumen Field Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Inter oldu.
Japonya ekibi, 11. dakikada Ryoma Watanabe'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Inter, 78. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle eşitliği yakaladı. Inter, 90+2'de Valentin Carboni'nin golüyle 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.
Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle maçta süre almadı.