        Haberler Spor Futbol İtalya Inter: 3 - Cagliari: 0 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 33. haftasında Inter, evinde Cagliari'yi 3-0 mağlup etti. 2. yarıda Marcus Thuram, Nicolo Barella ile Piotr Zielinski'nin attığı gollerle ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkaran lider Inter, puanını 78'e yükseltti ve maç fazlasıyla en yakın rakibi Napoli'ye 12 puan fark attı. Cagliari ise haftayı 33 puanla tamamladı.

        Giriş: 18 Nisan 2026 - 00:41 Güncelleme:
        Inter'den şampiyoluğa dev adım!

        İtalya Serie A'nın 33. haftasında Inter, Cagliari'yi konuk etti. Inter, San Siro'da oynanan müsabakayı 3-0'lık skorla kazandı.

        Inter'e galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Marcus Thuram, 56. dakikada Nicolo Barella ve 90+2. dakikada Piotr Zielinski kaydetti.

        Inter'de forma giyen A milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 85 dakika süre alırken, Cagliari futbolcusu Semih Kılıçsoy forma şansı bulamadı.

        INTER ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA

        Bu sonuçla birlikte Inter, yenilmezlik serisini 6 maça çıkararak 78 puanla liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı ve en yakın rakibi Napoli'yle arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 12'ye yükseltti. Cagliari ise 33 puanla 16. sırada kaldı.

        Inter gelecek maçta deplasmanda Torino ile karşılaşacak; Cagliari ise sahasında Atalanta'yı konuk edecek.

