Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Inter, Cristian Chivu'nun sözleşmesini 2028'e kadar uzattı

        Inter, Cristian Chivu'nun sözleşmesini 2028'e kadar uzattı

        İtalya Serie A'da 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Inter, teknik direktör Cristian Chivu'nun sözleşmesini 2028'e kadar uzattığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 23:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Inter, Cristian Chivu'yla uzattı!

        İtalyan devi Inter, teknik direktör Cristian Chivu'yla yola devam etme kararı aldı.

        CRISTIAN CHIVU, 2028'E KADAR INTER'DE

        Kulüp, söz konusu gelişmeyi resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu.

        Cristian Chivu yönetimindeki Inter, 2025-26 sezonunda Serie A'yı 87 puanla zirvede tamamlayarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

        Mavi-siyahlılar, aynı sezonda İtalya Kupası'nı da kazanırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turunda turnuvaya veda etti. Inter, İtalya Süper Kupası'nda ise yarı final aşamasında elendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yerli Camavinga'dan sınırları zorlayan şov

        Sosyal medyada 'Yerli Camavinga' olarak tanınan Abdoul Hamid Diallo, İznik Gölü üzerinde paraşütle süzülürken top sektirdi. Mali asıllı genç sporcu, at sırtında gerçekleştirdiği futbol şovuyla da ilgi çekti (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cemil Tugay CHP'den istifa etti
        Cemil Tugay CHP'den istifa etti
        Fenerbahçe'den Mauro Junior harekatı!
        Fenerbahçe'den Mauro Junior harekatı!
        ABD ordusu uygulanan ablukayı kaldırdı
        ABD ordusu uygulanan ablukayı kaldırdı
        Filenin Sultanları, Fransa'yı devirdi!
        Filenin Sultanları, Fransa'yı devirdi!
        Bir daha göremeyecekler!
        Bir daha göremeyecekler!
        Güney Afrika'dan Çekya'ya çelme!
        Güney Afrika'dan Çekya'ya çelme!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        14 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
        14 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
        Thuram'dan G.Saray ve transfer kararı!
        Thuram'dan G.Saray ve transfer kararı!
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        JD Vance: İsrailliler barış sürecine saygı duymak zorunda
        JD Vance: İsrailliler barış sürecine saygı duymak zorunda
        Test sonuçları açıklandı
        Test sonuçları açıklandı
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında