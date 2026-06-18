Inter, Cristian Chivu'nun sözleşmesini 2028'e kadar uzattı
İtalya Serie A'da 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Inter, teknik direktör Cristian Chivu'nun sözleşmesini 2028'e kadar uzattığını açıkladı.
Giriş: 18 Haziran 2026 - 23:34 Güncelleme:
İtalyan devi Inter, teknik direktör Cristian Chivu'yla yola devam etme kararı aldı.
CRISTIAN CHIVU, 2028'E KADAR INTER'DE
Kulüp, söz konusu gelişmeyi resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu.
Cristian Chivu yönetimindeki Inter, 2025-26 sezonunda Serie A'yı 87 puanla zirvede tamamlayarak şampiyonluğa ulaşmıştı.
Mavi-siyahlılar, aynı sezonda İtalya Kupası'nı da kazanırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turunda turnuvaya veda etti. Inter, İtalya Süper Kupası'nda ise yarı final aşamasında elendi.
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