Türk Telekom, Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile olan işbirliği kapsamında yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projesi İnternetle Hayat Kolay’ın 5 yılda elde ettiği başarı hikayelerini paylaştı.

İnternetle Hayat Kolay projesi ile 2014 yılından bu yana kalkınmada öncelikli illerdeki kadınlar başta olmak üzere henüz internetle tanışmamış veya yeterince tanımayan bireylere internet okuryazarlığı eğitimleri verildi. Bu kapsamda Türkiye’nin 81 ilinde yüzde 61’i kadın olmak üzere 50 bin kişiye yüz yüze internet okuryazarlığı eğitimleri aldı.

Projenin ilk 5 yılının değerlendirildiği toplantıda verilen bilgiye göre 300’den fazla gönüllü eğitmen, proje katılımcılarına e-devlet ve e-nabız hizmetlerini kullanma, online bankacılık, internetten alışveriş yapma, sosyal ağları kullanma gibi temel internet kullanımının yanı sıra; işlerini internette daha geniş kitlelere tanıtma ve duyurma, satış yapma, internette bilgi edinme, haber okuma gibi internetin hayatı kolaylaştıran diğer fonksiyonlarını da öğretti.

KULLANIM ORANI YÜZDE 48’DEN YÜZDE 72’YE ÇIKTI

Türk Telekom CEO’su Paul Doany, TÜİK verilerine göre, 2014’ten bu yana Türkiye’deki internet kullanımının yüzde 48’den yüzde 72’ye yükseldiğine ve kadınların internet ile bilgisayar kullanım oranlarının sırasıyla, yüzde 38’den yüzde 65’e ve yüzde 39’dan yüzde 50’ye çıktığına dikkat çekti.

Türkiye’nin doğusu ile batısı, kentsel bölgeleri ile kırsal bölgeleri arasında gözlemlenen dijital uçurumun kadınların işgücüne katılım oranlarında da kendini gösterdiğine değinen Doany, “Kadınların bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanım kapasitelerini yeni projelerle geliştirip zenginleştirerek üretime ve istihdama katılımlarını artırmayı hedefliyoruz” dedi.

JAPONYA’YA GELİNLİK, ABD’YE SALÇA...

“İnternetle Hayat Kolay”ın ilk 5 yılının değerlendirildiği etkinlikte bu projeyle girişimlerini dünyaya açan katılımcılardan başarı hikayeleri de paylaşıldı.

Bunlardan biri olan ve proje kapsamında verilen destek ve eğitimlerin sonrasında e-ticaret ile tanışan Semihe Şengül, 70 yaşında iş dünyasına atıldı. İnternetle tanıştıktan sonra reçel, salça, erişte gibi kendi ürettiği ürünleri internetten satmaya başlayan Semihe Şengül, kısa süre içinde ürünlerini birçok şehre ve Amerika’ya kadar pek çok ülkeye sattı.

Şanlıurfa’da eğitimlere katılan Sıdıka Cengizer ise internetle tanıştıktan sonra kendi diktiği gelinlikleri Japonya dâhil olmak üzere birçok ülkeye pazarladı. Terziliğin yanında bitkisel kozmetik ürünlerin satışını da yapan Sıdıka Cengizer’in ürettiği kozmetik ürünler Türk Standartları Enstitüsü’nden ilk helal sertifikalı bitkisel kozmetik ürün belgesini alan ürünler de oldu.

6 çocuk annesi olan 41 yaşındaki Sibel Sarı, oto ve halı yıkama işini internetle tanıştıktan sonra büyüttü ve diğer kadınlara iş imkânı yarattı. Sarı bugün, toplam 25 kadın çalışanıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Ardahan’ın Posof ilçesi Baykent köyü Muhtarı olan Özgül Önder, köyündeki çalışmaları artık sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Köyündeki caminin fotoğraflarını paylaşarak bakım ve onarım ihtiyaçlarını köy sakinleri ile birlikte gideren Özgül Önder, vatandaşların sorunlarına e-devlet üzerinden çözüm getirildiğini de belirtti.

Manisa’nın Soma ilçesi Yırca köyünde doğal sabun üretimi yapan Nazmiye Suer, proje kapsamında aldığı eğitimler sayesinde siparişlerini artık internet üzerinden gerçekleştiriyor.