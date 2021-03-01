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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çeşitli teşvikleri içeren bir kanun teklifi gündeme geldi.

AK Parti milletvekillerinin TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifinde, mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi, nakil sırasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.

Yasa teklifinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında alan kılavuzlarının görev yapmaya devam edebilmeleri, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ'nin bütçelerinin Hazine tarafından desteklenmesine devam edilmesi ile ilgili düzenlemeler de bulunuyor.

Söz konusu kanun teklifin önümüzdeki günlerde mecliste tartışma konusu olması bekleniyor.