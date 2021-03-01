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Haberlerİş-Yaşamİnternetin yaygınlaşmasına teşvik mecliste
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İnternet altyapısının yaygınlaşmasına teşvik mecliste

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM),dikkat çeken bir kanun teklifi yapıldı. AK Parti milletvekillerinin TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifinde, mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi, nakil sırasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilmesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında alan kılavuzlarının görev yapmaya devam edebilmeleri, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ'nin bütçelerinin Hazine tarafından desteklenmesine devam edilmesi ile ilgili düzenlemeler yer alıyor

İnternetin yaygınlaşmasına teşvik mecliste
HABERTURK.COM

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çeşitli teşvikleri içeren bir kanun teklifi gündeme geldi.

AK Parti milletvekillerinin TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifinde, mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi, nakil sırasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.

Yasa teklifinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında alan kılavuzlarının görev yapmaya devam edebilmeleri, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ'nin bütçelerinin Hazine tarafından desteklenmesine devam edilmesi ile ilgili düzenlemeler de bulunuyor.

Söz konusu kanun teklifin önümüzdeki günlerde mecliste tartışma konusu olması bekleniyor.

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