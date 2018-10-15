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DuckDuckGo internette günlük 30 milyon aramayı da aştı

Google ve Facebook’ta üst üste yaşanan güvenlik açıkları, kullanıcıların gizliliğine odaklanan DuckDuckGo’ya rekor kırdırdı. İnternet kullanıcılarının IP adreslerini kaydetmeyen ve "Verileriniz satılık değil!" diyen platformda yapılan günlük aramaların sayısı 30.6 milyona çıktı.

15.10.2018 - 10:04 | Güncelleme:  

İnternet kullanıcılarının gizliliğine odaklanan arama motoru DuckDuckGo, önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Son bir yılda yüzde 50’lik büyüme oranına ulaşan platformda her gün yapılan arama sayısı 30 milyona ulaştı.

Search Engine Journal’ın haberine göre son bir yılda Facebook’un Cambridge Analytica skandalı başta olmak üzere yaşadığı güvenlik açıkları ile Google’ın hava durumu ve haritalar üzerinden konum takibi yapması gibi olaylar, DuckDuckGo’nun bu atağında önemli rol oynadı.

YILLIK ARAMA SAYISI 7 MİLYARA DAYANDI

2008 yılının sonlarında açılan ve kullanıcıların IP adreslerini kaydetmeyen ABD merkezli arama motoru DuckDuckGo’da 2017 yılında yapılan günlük ortama arama sayısı 20 milyon seviyesindeydi.

Facebook ve Google’da karşılaşılan güvenlik sorunları kullanıcıların gizliliğini öne çıkarınca DuckDuckGo, Ekim 2018 itibariyle günlük yapılan doğrudan arama sayısını 30.6 milyon ile rekor seviyeye taşıdı.

2010 yılı genelinde toplam 16.5 milyonluk aramaya ev sahipliği yapan platform, 2017 yılında bu rakamı 5.9 milyara ulaştırdı. "Verileriniz satılık değil!" sloganıyla faaliyet yürüten DuckDuckGo’da kullanıcılar, 2018 yılının ilk 9 ayında ise toplam 6.7 milyarlık doğrudan arama yaptı.

GOOGLE HALA TEKEL

Ancak bu rekor seviyeye karşın Statcounter’ın verilerine göre DuckDuckGo‘nun küresel aramalardaki payı halen, yüzde 0.33 seviyesinde olduğunu belirtelim. Arama motoru pazarında Google’ın küresel ölçekte halen yüzde 92’li payı bulunuyor. Google’ı yüzde 2.5’lik payla Yahoo, yüzde 2.3’lük pay ile Microsoft’un arama motoru Bing izliyor.

Türkiye’de de durum pek farklı değil. Eylül 2018 verilerine göre Google’ın Türkiye arama motoru pazarında yüzde 94’lük payı bulunurken, ikinci sırada yüzde 4.7’lik pay ile Yandex yer alıyor. DuckDuckGo’nun Türkiye’deki pazar payı ise yüzde 0.03 seviyesinde.

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