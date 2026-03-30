Ayça Ekin Beğen'in sağlık durumu hakkında açıklama
İzdivaç programı 'Kısmetse Olur' ile tanınan Ayça Ekin Beğen'in intihar girişiminde bulunduğu ileri sürüldü. Beğen'in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi
2016 yılında yayınlanan 'Kısmetse Olur' yarışmasıyla adını duyuran Ayça Ekin Beğen'in sosyal medyada yaptığı 'veda' paylaşımı takipçilerini endişelendirdi.
Paylaşımında "Hakkınızı helal edin" ifadelerine yer veren Beğen'in intihar girişiminde bulunduğu ileri sürüldü.
İddiaların ardından Ayça Ekin Beğen'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Beğen'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Ayça Ekin Beğen'in sağlık durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Kendisi şu an hastanede tedavi altında olup, gerekli tüm tıbbi müdahaleler uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Genel sağlık durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtmek isteriz. Kamuoyunda yer alan asılsız bilgilere itibar edilmemesini rica eder, gösterilen ilgi ve hassasiyet için teşekkür ederiz.