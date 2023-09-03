İOKBS taban puanları listesi! 2023 MEB Bursluluk sınavı ilkokul ve lise taban puanları...
2023 Bursluluk Sınavı (iOKBS) gün itibariyle gerçekleştirildi ve gözler artık taban puanlarına çevrildi. İlkokul 5,6,7,8 ve lise 9,10,11'inci sınıf öğrencilerinin katılım gösterdiği zorlu sınavın taban puanlarına ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, İOKBS taban puanları listesi!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Bursluluk Sınavı (iOKBS) ile ilgili artık soru cevaplar bekleniyor ve taban puanlarına ilişkin araştırmalar yapılıyor. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce öğrencinin büyük bir hazırlık sonucu katılım gösterdiği sınavın taban puanlarına dair bilgileri derledik!
İOKBS 5. SINIF TABAN PUANLARI
5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356
5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845
5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258
İOKBS 6. SINIF TABAN PUANLARI
6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450
6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149
6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
İOKBS 7. SINIF TABAN PUANLARI
7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453
7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967
7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928
İOKBS 8. SINIF TABAN PUANLARI
8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462
8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372
8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499
İOKBS 9. SINIF TABAN PUANLARI
9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422
9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516
9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977
İOKBS 10. SINIF TABAN PUANLARI
10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432
10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482
10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608
İOKBS 11. SINIF TABAN PUANLARI
11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425
11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891
11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419