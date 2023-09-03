İOKBS taban puanları listesi belli oldu! 2023 MEB Bursluluk sınavı ilkokul 5,6,7,8 ve lise 9,10,11’inci ilkokul ve lise taban puanları...

İOKBS taban puanları listesi belli oldu! 2023 MEB Bursluluk sınavı ilkokul 5,6,7,8 ve lise 9,10,11’inci ilkokul ve lise taban puanları...

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Bursluluk Sınavı (iOKBS) ile ilgili artık soru cevaplar bekleniyor ve taban puanlarına ilişkin araştırmalar yapılıyor. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce öğrencinin büyük bir hazırlık sonucu katılım gösterdiği sınavın taban puanlarına dair bilgileri derledik!