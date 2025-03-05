İPA: İstanbul'da dört kişilik ailenin yaşam maliyeti 85 bin TL'yi aştı İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,10 artarak 85 bin 453 Lira oldu

Habertürk Giriş: 05.03.2025 - 08:47 Güncelleme: 05.03.2025 - 08:47 facebook

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