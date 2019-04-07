Şarm El-Şeyh kentindeki turnuvada tek kadınlarda 2 numaralı seri başı olarak mücadele eden İpek, finalde Belçikalı Magali Kempen ile karşılaştı.

Korttan 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip ayrılan milli tenisçi, şampiyonluğa ulaştı.

İpek Soylu, Mısır'da geçen hafta da hem tekler hem de çiftlerde şampiyon olmuştu.