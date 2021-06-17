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iPhone 13 fiyat listesi sızdırıldı! iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 özellikleri, renkleri ve fiyatı

iPhone 13 fiyat listesi ve bazı detayları sızdırıldı. Dünyanın en popüler markalarından biri olan Apple'ın, yeni iPhone 13'ü yakında piyasaya sürmesi bekleniyor. Peki, iPhone 13 ne zaman çıkacak? İşte sızdırılan iPhone 13 özellikleri, renkleri ve fiyatı...

iPhone 13 fiyat listesi sızdırıldı! iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 özellikleri, renkleri ve fiyatı

Yeni iPhone serisi, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max adı altında dört farklı şekilde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Mini ve temel sürümün her biri 4 GB RAM ve 64, 128 ve 256 GB flash bellek alacak. Pro ve Pro Max amiral gemisi akıllı telefonlar 6 GB RAM ile donatılacak ve 128, 256, 512 GB ve hatta 1 TB flash belleğe sahip versiyonlarda sunulacak.

iPHONE 13 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın yeni iPhone modellerini Eylül ayında tanıtması ve Ekim ayında satışa sunması bekleniyor.

Yeni serinin uğursuzluk getireceği korkusu ile 13 adını almayacağı, Apple'ın 13'ü atlayacağı da gelen iddialar arasında.

iPHONE 13 FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone'un üreticisi Apple'nın 2021 eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modeline ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı. Sızdırılan bir ekran görüntüsünde yeni iPhone'ların fiyatları yazıyordu.

Son olarak şirkete yakın kaynaklar yeni iPhone 13 ailesinin fiyat listesini paylaştı.

Yeni iPhone serisi, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max adı altında dört farklı şekilde piyasaya sürülecek.

iPHONE 13 FİYAT LİSTESİ

iPhone 13 Pro serisi 6 GB standart RAM'le gelecek.

iPhone 13 Pro 128 GB = 1050 dolar

iPhone 13 Pro 256 GB = 1150 dolar

iPhone 13 Pro 512 GB = 1350 dolar

iPhone 13 Pro 1 TB = 1500 dolar

iPhone 13 Pro Max serisi 6 GB standart RAM'le geliyor

iPhone 13 Pro Max 128 GB = 1150 dolar

iPhone 13 Pro Max 256 GB = 1250 dolar

iPhone 13 Pro Max 512 GB = 1450 dolar

iPhone 13 Pro Max 1 TB = 1600 dolar

iPHONE 13 RENGİ NASIL OLACAK?

Şirket son yıllarda iPhone modellerinde renk seçeneklerini artırıyor.

Şimdiye kadar en çok ağırlık kazanan renk iddiası mat siyah olduğu yönünde. Apple'ın bu konuda patent aldığı da ortaya çıkmıştı.

Kaynaklara göre mat siyah iPhone 13 sadece Pro ve Pro Max modellerde sunuluacak.

Ortaya atılan diğer iddialara göre ise pembe, turuncu, bronz ve mor renklerde yeni iPhone'lar görmek mümkün olacak.

iPHONE 13 KAMERASI NASIL OLACAK?

Digitimes'ın Apple tedarikçilerine dayandırdığını haberine göre yeni iPhone 13 modelinin kamerası bir önceki nesillere göre çok daha iyi olacak.

Apple'ın tedarikçilerine ihtiyaç duyulan aktüatör (VCM) sayısının yüzde 40 daha fazla olacağını söylediği belirtildi.

Ayrıca ortaya çıkan diğer iddialara göre iPhone 12 Max'e özel sunulan optik görüntü sabitleme 13 modellerinde standart olacak. Ayrıca Apple yeni iPhone 13 için 6 parçalı bir lens kullnacak. Bu lens yapısı f/1.8 diyafram açıklığına sahip olacak.

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