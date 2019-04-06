iOS 12 ile birlikte hayatımıza giren Kestirmeler uygulaması, Siri’yi kullanarak hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. Bir veya daha fazla görevi gerçekleştirmenin hızlı bir yolu olan kestirmeleri daha sağlıklı ve zinde bir vücuda ulaşmak için de kullanabilirsiniz. İşte Siri’yi kullanarak tüm fitness rutinlerini kişiye özel hale getirmenin yolu...
Her kullanıcı, kendilerine özel çok adımlı kestirmeler oluşturarak güçlü otomasyonlar yaratabilir. Örneğin, Siri’ye “Spor salonuna gidiyorum” diyerek bir kestirme oluşturulabilir. Salona vardıklarında ise Nike Run Club gibi bir uygulamayla antrenman başlatabilir veya bir antrenman çalma listesi açıp salondan ayrılana kadar Rahatsız Etme özelliğini etkinleştirebilirler.
Bunun için tek yapmanız gereken kullandığınız uygulamalarda “Siri’ye Ekle” düğmesini bularak veya Ayarlar > Siri ve Arama > Tüm Kestirmeler bölümüne giderek hangi uygulamalarda kestirmelerin çalışacağını belirlemek.
İşte kestirmelere ekleyebileceğiniz faydalı uygulamalar...
QardioArm
iOS 12’de Siri Kestirmelerinin kullanıma sunulmasından bu yana, kestirmeleri destekleyen uygulamalarla sağlık ve fitness alanındaki rutinleri başlatmak ve sürdürmek kolaylaşıyor. Örneğin, QardioArm akıllı tansiyon monitörü şimdi kullanıcılara aile üyelerinin durumunu uzaktan kontrol etme imkanı veriyor. Yaşlı annesine veya babasına bakan bir kullanıcı “Hey Siri, annemin tansiyonu kaç?” diye sorarak gittiği her yerde bu bilgileri doğrudan iPhone ve Apple Watch’unda görebiliyor.
Snoww
Yeni Siri Kestirmeleri gerçek zamanlı performans istatistikleri sağlıyor ve antrenman yapmayı kolaylaştırıyor. Bu sezon yamaçlara çıkan kayakçılar Snoww uygulamasında Siri Kestirmeleri’ni kullanıp yalnızca “Hey Siri, haydi kayalım!” diyerek kayak antrenmanı başlatabiliyor, ardından Apple Watch’larında bileklerini kaldırıp açtıkları Siri’ye “Hey Siri, nasıl kaydım?” diye sorarak hız, iniş yüksekliği ve kat ettikleri mesafe hakkında bilgi alabiliyor.
Nike Run Club
Aynı şekilde Nike Run Club uygulamasıyla, koşucular Siri’yi kullanarak koşu başlatabiliyor, koşma alışkanlıklarına göre proaktif öneriler alabiliyor.
HomeCourt
HomeCourt’un en yeni güncellemesinde, kullanıcılar Siri’den iPad veya iPhone’da bir top sürme antrenmanı başlatmasını isteyebiliyor.
Dexcom
Üçüncü taraf sağlık aygıtları, evde veya hareket halindeyken verilerin daha kolay alınması ve kontrol edilmesi için uygulamalarına Siri Kestirmeleri’ni entegre ediyor. Dexcom Sürekli Glikoz İzleme Sistemi ile, diyabet hastaları sadece Siri’ye “Glikoz seviyem ne?” diye sorarak kanlarındaki glikoz seviyesini daha iyi izleyip yönetebiliyor.
Streaks, WaterMinder ve Yazio
İster beslenmenize dikkat edin ister uykunuzu yeterince almaya, kötü bir alışkanlığınızdan kurtulmaya veya ilaçlarınızı ve vitaminlerinizi almayı unutmamaya çalışın, Siri Kestirmeleri durumunuzu herhangi bir Apple aygıtından takip etmenize yardımcı oluyor. Kullanıcılar Streaks, WaterMinder ve Yazio gibi uygulamalarla Siri’den sıvı alımı, egzersiz, diş temizliği, şeker ve kafein tüketimi gibi neredeyse her türlü aktiviteyi kaydetmesini isteyip günlük alışkanlıklarını takip edebiliyor ve bu alışkanlıkları ne kadar sürdürebileceklerini görebiliyor.
AutoSleep
Kullanıcılar, AutoSleep uygulamasında kestirmeleri kullanarak Siri’den uyku süresini ve kalitesini takip etmelerini isteyebiliyor.
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