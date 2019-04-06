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Streaks, WaterMinder ve Yazio

İster beslenmenize dikkat edin ister uykunuzu yeterince almaya, kötü bir alışkanlığınızdan kurtulmaya veya ilaçlarınızı ve vitaminlerinizi almayı unutmamaya çalışın, Siri Kestirmeleri durumunuzu herhangi bir Apple aygıtından takip etmenize yardımcı oluyor. Kullanıcılar Streaks, WaterMinder ve Yazio gibi uygulamalarla Siri’den sıvı alımı, egzersiz, diş temizliği, şeker ve kafein tüketimi gibi neredeyse her türlü aktiviteyi kaydetmesini isteyip günlük alışkanlıklarını takip edebiliyor ve bu alışkanlıkları ne kadar sürdürebileceklerini görebiliyor.