iPhone'ların güvenliği için kritik olan iOS 14.7.1 yayınladı - Haberler

iPhone kullananlara kritik uyarı! 0:00 / 0:00

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Apple’ın 19 Temmuz’da yayınladığı iOS yazılımı güncellemesinin üzerinden henüz 10 gün geçmeden kritik bir iOS güncellemesi daha geldi.

19 Temmuz’da çıkan, MagSafe harici pil desteği başta olmak üzere bazı iyileştirmeler ve hata düzeltmelerini kapsayan iOS 14.7 güncellemesinin ardından, iOS 14.7.1 yazılım güncellemesi çıktı.

Yaklaşık 120 MB boyutundaki yazılım güncellemesi, iPhone 6s ve üstü modeller için yayınlandı.

TÜM KULLANICILARA ÖNERİLİYOR

Touch ID’li iPhone modellerinin “Kilidi iPhone ile Aç” özelliğini kullanarak eşlenmiş bir Apple Watch’un kilidini açamamasına neden olan bir sorunu düzelttiği ifade edilen iOS 14.7.1’in asıl kritik noktası ise güvenlik oldu. resmi açıklamaya göre iOS 14.7.1 yazılım güncellemesi, önemli güvenlik güncellemelerini de sunuyor ve Apple tarafından tüm kullanıcılara öneriliyor.

İOS 14.7 ÇIKTI, İŞTE GELEN YENİLİKLER

26 Temmuz’da çıkan iOS güncellemesinin güvenlik içeriğiyle ilgili olarak verilen bilgide şu ifadeler dikkat çekiyor:

“Etki: Bir uygulama çekirdek ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütebilir. Apple, bu sorundan etkin olarak yararlanılmış olabileceğine dair rapordan haberdardır.”