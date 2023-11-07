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        Haberler Ekonomi Teknoloji iPhone pil ömrünü ve kullanım süresini uzatmak için bunlara dikkat edin: iPhone pil ömrü nasıl uzatılır, bataryayı ne bitirir? - Teknoloji Haberleri

        iPhone pil ömrünü ve kullanım süresini uzatmak için bunlara dikkat edin

        iPhone cihazınızın pil ömrü, günlük kullanımınız ve cihazınızın ayarlarına bağlı olarak değişir. Ancak, birkaç basit ipucuyla pil ömrünü ve kullanım süresini uzatabilirsiniz. İşte iPhone pil ömrünü uzatmak için dikkat etmeniz gerekenler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 09:53 Güncelleme: 07.11.2023 - 09:53
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        1

        PARLAKLIK AYARI

        Ekran parlaklık ayarını düşürmek pil ömrünü önemli ölçüde artırır. Ayarlar kısmından Ekran ve Parlaklık seçeneğine tıklayarak parlaklığı düşürebilirsiniz.

        2

        OTOMATİK PARLALIK KULLANMAYI DENEYİN

        Otomatik parlaklık, çevresel ışığa bağlı olarak ekran parlaklığını otomatik olarak yükseltir ve düşürür. Bu da pil tasarrufunu sağlar.

        3

        UYGULAMA GÜNCELLEMELERİ

        İşletim sistemi ve uygulamalarınızın güncel olduğundan emin olun. Güncellemeler performans artırabilir ve enerji tüketimini azaltabilir.

        4

        UYGULAMA KULLANIMINI TAKİP EDİN

        Ayarlar uygulamasının Pil sekmesinden hangi uygulamanın ne kadar pil tükettiğini görebilirsiniz. Enerjiyi fazla tüketen uygulamaları sık kullanmaktan kaçının veya alternatifleri araştırın.

        5

        ARKA PLAN UYGULAMA GÜNCELLEMELERİNİ KAPATIN

        Ayarlar>Genel>Arka Plan Uygulama Yenileme bölümünden belirli uygulamaların arka planda çalışmasını engelleyebilirsiniz.

        6

        ENERJİ TASARRUFU MODUNU KULLANIN

        Ayarlar> Pil sekmesinden Enerji Tasarrufu Modu'nu açabilirsiniz. Bu mod pil ömrünü uzatmak için işlemci hızını düşürür ve bazı otomatik güncellemeleri kapatır.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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