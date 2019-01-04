Satış geliri beklentisini aşağı yönlü revize etmesinin ardından borsada bir günde 75 milyar dolar eriyen Apple'a bir kötü haber de Almanya'dan geldi.

Qualcomm Incorporated, Almanya’da 20 Aralık’ta sonuçlanan mahkemenin aldığı kararın uygulamaya sokulması için 1.34 milyar Euro’luk kefalet bonosuna imza attığını duyurdu.

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Mahkeme kararını, Qualcomm’a karşı patent ihlali bulunan, Qualcomm’un buluşu olan ve enerjinin verimli kullanımını sağlayarak pil ömrünü uzatan özelliğin kullanıldığı tüm iPhone’ların satışa sunulması, satışı ve ithalini yasaklama yönünde vermişti.

Mahkeme aynı zamanda, Apple’ın patent ihlali bulunan iPhone’ların üçüncü parti yetkili satıcılardan da geri çekilmesini emretmişti.

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Münih mahkemesi 20 Aralık 2018’de Qualcomm’a karşı patent ihlali bulunan tüm iPhone’ların Almanya’da satışa sunulması, satışı ve ithalini yasaklama kararı vermişti.

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