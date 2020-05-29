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Apple'ın geçen ay tanıttığı yeni akıllı telefonu 2020 model yeni iPhone SE, bugün Türkiye’de satışa çıktı. Mart ayında tanıtımı planlanan ancak koronavirüs salgınına bağlı olarak Çin'deki üretim bandında yaşanan gecikmeler nedeniyle Nisan ayının ortasında Apple tarafından resmen duyurulan yeni iPhone modelinin satışına Apple Türkiye’nin internet sitesi üzerinden başlandı.

ABD’li şirketin yeni iPhone modeli 4.7 inçlik Retina HD ekranı, 326 ppi yoğunlukta 1334 x 750 piksel çözünürlük sunuyor. 1400:1 kontrast oranına sahip olan telefon, A13 Bionic çip barındırıyor.

12 MP’lik geniş açılı ana kamerası bulunan yeni iPhone SE, 5x yakınlaştırma, bokeh efekti, optik görüntü stabilizasyonu (OIS) ve otomatik netleme gibi özelliklere de sahip. Yeni iPhone’nun önünde ise 7 MP’lik selfie kamerası yer alıyor.

Apple’ın 2020 model iPhone SE’sinde 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı depolama alternatifi mevcut.

Apple, diğer iPhone modellerine göre daha düşük fiyat seviyesi belirlediği SE serisinin bu yeni üyesinde de benzer fiyat politikasına devam ederken, ABD şirket yeni iPhone SE’yi “Özellikleri çarpıcı. Özellikle de fiyatı” sloganı ile duyurmuştu.

BAŞLANGIÇ FİYATI 5299 TL

Yeni iPhone SE'de beyaz ve siyahın yanısıra kırımzı renk seçeneği bulunuyor. Kapasite seçeneklerine göre 2020 model yeni iPhone SE’nin Türkiye fiyatları şöyle:

iPhone SE (64 GB) 5299 TL

iPhone SE (128 GB) 5749 TL

iPhone SE (256 GB) 6599 TL

Yeni iPhone SE’nin Türkiye’deki 5299 TL’lik başlangıç fiyatı, ABD’deki 399 dolarlık (2720 TL) başlangıç fiyatını da yaklaşık ikiye katlamış oldu.