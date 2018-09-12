Apple’ın bugün tanıttığı yeni iPhone modellerinin en üst versiyonu iPhone Xs Max oldu. 6.5 inçlik OLED ekranı ile Apple’ın en büyük akıllı telefonu olan iPhone Xs Max, A12 Bionic işlemci barındırıyor.

iPhone XS Max’te de 64 GB, 256 GB ve 512 GB depolama kapasitesine sahip seçenekler sunuluyor.

Apple’ın 2007 yılından şu ana kadar çıkardığı toplam 21 model arasında en büyük ekranlı iPhone olarak kayıtlara geçen iPhone Xs Max’te Gümüş, Siyah, Altın renk alternatifleri mevcut.

Şu ana kadar piyasaya çıkan tüm iPhone'lar içinde en pahalı model olma ünvanını da iPhone Xs Max kaptı. Apple'ın iPhone Xs Max'in başlanıç fiyatı 1099 dolar oldu. 14 Eylül'de ön siparişe açılacak olan yeni iPhone modelleri 24 Eylül'den itibaren piyasaya sunulmuş olacak.

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