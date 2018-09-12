Apple'ın yeni iPhone modellerinin tanıtıldığı etkinlik resmen başladı. ABD'li teknoloji devinin Califronia'daki merkez üssü Steve Jobs Theater'daki etkinliğe katılanlar yerlerini aldı.



Etkinlik Apple'ın ilk kez bir organizasyonunu sosyal ağ Twitter üzerinden kullanıcılarla paylaşacak olmasıyla da dikkatleri üzerine çekti. Twitter'a rekor getirmeye aday olan yeni iPhone'ların tanıtım etkinliğini aşağıdan tweet'i beğenerek canlı olarak izleyebilirsiniz.

Canlı İzle

Apple'ın etkinliğinde tanıtılan ilk yeni ürün teknoloji devinin akıllı saati Apple Watch Series 4 oldu. 40 ve 44 mm olmak üzere iki farklı boyutta olan Watch Series 4, 21 Eylül'den itibaren satışa sunulacak. Apple'ın yeni akıllı saatinde 64 bit desteğine sahip çift çekirdekli S4 işlemci bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ