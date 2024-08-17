Ipswich Town - Liverpool: 0-2 (MAÇ SONUCU)
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Ipswich Town'a konuk olan Liverpool, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Kırmızılar'a üç puanı getiren golleri Diogo Jota ve Mohamed Salah kaydetti. Salah attığı golle Premier Lig tarihine geçti.
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Ipswich Town ile Liverpool karşı karşıya geldi.
Yeni teknik direktörü Arne Slot yönetiminde ilk maçına çıkan Kırmızılar, Portman Road'da oynanan mücadelede ligin yeni ekibini 2-0 mağlup etti.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 60'ta Jota ve 65'te Mohamed Salah kaydetti.
SALAH TARİHE GEÇTİ!
Mohamed Salah, Ipswich Town'a attığı golle Premier Lig tarihinin açılış maçlarında en çok gol atan oyuncusu oldu. Müsabakayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan 32 yaşındaki futbolcu 9. kez açılış maçlarında gol sevinci yaşadı. Premier Lig'de 3 kez gol krallığı tacını da takan Mısırlı futbolcu Liverpool formasıyla 350. maçına çıktı. Salah, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Liverpool, yeni teknik direktörü Arne Slot ile sezona 3 puanla başlarken, Ipswich Town ise ligin ilk haftasında puanla tanışamadı.
Liverpool, Premier Lig'in ikinci haftasında sahasında Brentford'u ağırlayacak. Ipswich Town, gelecek hafta Manchester City deplasmanına konuk olacak.