Ipswich Town - Liverpool: 0-2 (MAÇ SONUCU)

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Ipswich Town ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Yeni teknik direktörü Arne Slot yönetiminde ilk maçına çıkan Kırmızılar, Portman Road'da oynanan mücadelede ligin yeni ekibini 2-0 mağlup etti.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 60'ta Jota ve 65'te Mohamed Salah kaydetti.

Mohamed Salah, Ipswich Town'a attığı golle Premier Lig tarihinin açılış maçlarında en çok gol atan oyuncusu oldu. Müsabakayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan 32 yaşındaki futbolcu 9. kez açılış maçlarında gol sevinci yaşadı. Premier Lig'de 3 kez gol krallığı tacını da takan Mısırlı futbolcu Liverpool formasıyla 350. maçına çıktı. Salah, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

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Bu sonucun ardından Liverpool, yeni teknik direktörü Arne Slot ile sezona 3 puanla başlarken, Ipswich Town ise ligin ilk haftasında puanla tanışamadı.