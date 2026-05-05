Irak'tan Hürmüz Boğazı kararı

Reuters'ın SOMO'nun 3 Mayıs tarihli duyurusuna dayanarak aktardığına göre, OPEC üyesi Irak, amiral gemisi Basra Medium ham petrolünü, 1-10 Mayıs yüklemeleri için Mayıs ayı resmi satış fiyatına göre varil başına 33,40 dolar; 11-31 Mayıs yüklemeleri için ise varil başına 26 dolar indirimle sunuyor. Açıklamada, resmi satış fiyatının nihai varış noktasına göre belirlendiği belirtildi.

SOMO konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

İndirimler, küresel petrol akışları için kritik bir güzergâh olan bu su yolunda nakliye riskleri sürerken Irak ham petrol ihracatı üzerindeki artan baskıyı ortaya koyuyor.

Kpler verilerine göre, 2025 yılında günlük ortalama 3,33 milyon varil olan Irak ham petrol ihracatının büyük bölümü Asya’ya gönderiliyor.