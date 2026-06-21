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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası İran, ABD'de protestolarla karşılandı

        İran, ABD'de protestolarla karşılandı

        2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Belçika'yla karşılaşacak İran Milli Futbol Takımı, ABD'de protestolarla karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 09:12 Güncelleme:
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        İran, ABD'de protestolarla karşılandı

        Los Angeles Stadyumu'nda oynanacak Belçika mücadelesi için Meksika'daki kamp alanından Los Angeles'a gelen İran Milli Futbol Takımı, son antrenmanını Carson Sports Park'ta gerçekleştirdi.

        Takımın antrenman bilgisini alan protestocular, tesis girişinde gösteri yaptı.

        Yoğun güvenlik önlemleri altında tesisten başka bir kapıdan ayrılan kafile, kamp yapacakları otele giderken, protestocular da takım oteline gitti. Göstericiler takımın kamp yaptığı otel önünde slogan attı.

        İran Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında Yeni Zelanda'yla Los Angeles'ta karşı karşıya gelmiş, protestocular bu maç öncesinde de takımın kamp yaptığı otel önünde toplanarak slogan atmıştı.

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