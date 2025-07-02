İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, UAEA ile işbirliğini askıya alan yasayı yürürlüğe koydu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis tarafından çıkarılan ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya alan yasayı yürürlüğe koydu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "İsrail ve ABD'nin son saldırılarına ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bu saldırıları kınamamasına karşı" Meclis tarafından 25 Haziran'da çıkarılan ve hükümeti UAEA ile tüm iş birliğini askıya almasını zorunlu kılan yasayı imzaladı.

İran'da Meclis tarafından hazırlanan ve 25 Haziran'da oylanan yasa tasarısı, 221’e karşı 0 oyla, kabul edilmişti. Tasarının nihai maddeleri de benzer şekilde ezici bir çoğunlukla onaylanmıştı.

PEZEŞKİYAN HÜKÜMETİNİ UAEA İLE İŞBİRLİĞİNİ DURDURMAYA ZORLAYAN YASA

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Hükümeti Ajans denetçilerinin ülkeye girişinin yasaklamasını ve tüm denetim faaliyetlerini durdurmaya zorlayan yasa 26 Haziran'da da Mecliste çıkarılan yasalar için nihai karar merci Anayasayı Koruyucular Konseyi'nde onaylanmıştı. Bu sayede hükümetin yasayı uygulamaktan başka seçeneği kalmadı.

Yasaya göre, ülkeye hiçbir UAEA denetçisinin girişi artık mümkün olmayacak, ajansa nükleer faaliyetlere ilişkin herhangi bir rapor sunulması da tamamen yasaklanacak.