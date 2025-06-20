İran'da İsrail protestosu: Binlerce insan meydanlara akın etti
İranlılar, İsrail'in İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırıları protesto etmek için cuma namazı sonrası başkent Tahran'daki meydanlara akın etti.
Giriş: 20.06.2025 - 14:51 Güncelleme: 20.06.2025 - 15:00
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İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran günü başlattığı saldırıların ardından Tel Aviv-Tahran hattındaki karşılıklı saldırılar sürüyor.
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Binlerce İranlı, bugün cuma namazı sonrası İsrail'i protesto etmek için Tahran ve diğer şehirlerde sokaklara çıktı.
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İran devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde, başkent Tahran sokaklarında binlerce insan olduğu görüldü.