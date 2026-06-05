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        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanı, Hürmüz Boğazı’nın yönetimine İran ve Umman’ın karar vereceğini yineledi | Dış Haberler

        İran Dışişleri Bakanı, Hürmüz Boğazı’nın yönetimine İran ve Umman’ın karar vereceğini yineledi

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin Basra Körfezi ülkeleri ile istişare edeceklerini ancak bu konudaki nihai kararı Umman ile vereceklerini tekrarladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 08:09 Güncelleme:
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        "Hürmüz'de kararı İran ve Umman verecek"

        Arakçi, Lübnan merkezli El-Meyadin televizyonuna gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        İran ile Umman’ın, Hürmüz Boğazı'nın yönetimini “uluslararası hukuk standartlarına göre” düzenleyeceğini söyleyen Arakçi, “Basra Körfezi ülkeleriyle boğazın yönetimi konusunda istişarede bulunacağız, ancak nihai karar İran ve Umman arasında verilecek.” ifadelerini kullandı.

        Arakçi ayrıca, İran Lideri Ali Hamaney’in evine yapılan saldırı anında kendisinin de Hamaney’in ofisinde bir görüşmede olduğunu ancak patlamalarda kendilerinin bulunduğu bölümde hasar oluşmadığını aktardı.

        Dışişleri Bakanı Arakçi, daha önce de Hürmüz Boğazı ile ilgili nihai kararı Umman ile birlikte vereceklerini belirtmişti.

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