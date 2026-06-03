Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD'nin "Trump'a suikast planı" iddiasını reddetti | Dış Haberler

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD'nin "Trump'a suikast planı" iddiasını reddetti

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD'nin "Trump'a suikast planladığı" yönündeki iddiasını reddetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 14:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran "Trump'a suikast planı" iddiasını reddetti

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bir İranlının ABD Başkanı Donald Trump’a suikast planladığı yönündeki iddiasını reddetti.

        Bekayi, sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun, Kongre'deki konuşmasında bir İran ajanının, Trump dahil üst düzey Amerikalı siyasilere suikast planlamaktan mahkum edildiğine dair ifadelerine tepki gösterdi.

        ABD'nin İran ile savaş sırasında Minab ve Lamerd kentlerinde sivillere karşı düzenlediği saldırıları hatırlatan Bekayi, "Mağdur rolü oynamak, İran milletine karşı işlediğiniz korkunç savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçlarınızı aklamaz. Her suçlama bir itiraftır." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Akdeniz'de balina görüldü

        Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında balina görüntülendi. Gezi teknesiyle denize açılan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler ilgi topladı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu salı günü grupta konuşacak
        Kılıçdaroğlu salı günü grupta konuşacak
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer silah sahibi olmamayı kabul etti
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer silah sahibi olmamayı kabul etti
        YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı
        YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        "Özgür Özel'e 1 milyon TL verdim"
        "Özgür Özel'e 1 milyon TL verdim"
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Bakan Gürlek duyurdu! Bir faili meçhul dosya daha çözüldü!
        Bakan Gürlek duyurdu! Bir faili meçhul dosya daha çözüldü!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Emekli polis oğlunu öldürüp başında bekledi!
        Emekli polis oğlunu öldürüp başında bekledi!
        Mezarlıkta silahlı çatışma! Yaralılar var!
        Mezarlıkta silahlı çatışma! Yaralılar var!
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Metroda ünlü var!
        Metroda ünlü var!
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Nilüfer'den Reha Muhtar'a veda
        Nilüfer'den Reha Muhtar'a veda
        Varsa yoksa Can Uzun! İşte G.Saray'ın teklifi
        Varsa yoksa Can Uzun! İşte G.Saray'ın teklifi
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Prens adalarının kayıp onuncu üyesi!
        Prens adalarının kayıp onuncu üyesi!
        8 kişi ölmüştü... Katliam gibi kazayla ilgili firmadan açıklama!
        8 kişi ölmüştü... Katliam gibi kazayla ilgili firmadan açıklama!
        İTÜ'de 4,4 milyonluk dolandırıcılık
        İTÜ'de 4,4 milyonluk dolandırıcılık