YouTuber Gökçe Yıldırım'ın eski sevgilisi Ataberk Özdene ile aşk yaşayan İrem Derici, imajında değişikliğe gitti. Ünlü şarkıcı, kısacık kestirdiği saçlarıyla video çekip hayranlarıyla paylaştı.
YENİ İMAJI SEVGİLİSİNİN ESKİ AŞKINA BENZETİLDİ
Paylaşımına, "Yeni saç. Haftaya da platin. Annem dedi ki; sen bebekken de ben hep böyle keserdim" notunu düşen Derici'nin imajı Gökçe Yıldırım'ın imajına benzetildi.
Sevgilisinin eski aşkına benzemeye çalıştığını söyleyen takipçileri İrem Derici'nin yeni imajını eleştirdi.
Takipçileri Gökçe Yıldırım'ın son paylaşımına İrem Derici'nin kendisini taklit ettiğine dair yorumlarda bulundu.
"ONLARA DA İHTİYACIMI VAR, YOKSA KİME GÜLERİZ"
Yıldırım bir takipçisinin "Ah aşkım yapma, sapıtıp sirk maymunu dibi dolaşıyor ortalıkta sonra millet" yorumuna, "Onlara da ihtiyacımız var, yoksa kime güleriz" yanıtını verdi. Yıldırım'a destek veren takipçileri paylaşımına "Sevgilisinin eski aşkına özenmiş" yorumları yaptı ve beğeni yağmuruna tuttu.
"SEVGİLİM BENİ İREM DERİCİ İLE ALDATTI"
Ünlü YouTuber Gökçe Yıldırım, yayınladığı 'Bu konu hakkında ilk ve son kez konuşuyorum' başlıklı videosunda eski sevgilisi Ataberk Özdene'nin, kendisini birlikte çalıştığı İrem Derici ile aldattığını söylemişti.
"BİLGİSAYARIMDA İĞRENÇ VİDEOLARINI GÖRDÜM"
Yıldırım, "Ataberk'le sevgiliyken İrem Derici'yle çirkin mesajlaşmalarını yakaladım. Sevgilim beni İrem Derici'yle aldattı. İrem Derici sevgilimi elde etmek için çok uğraştı. İğrenç şeyler görmek zorunda kalmaktan dolayı üzüntülüyüm. Bir gün kendi bilgisayarımı açtım ve bilgisayarımda o kişinin oturumu açıktı. Orada ben her şeyi gördüm. Bütün yazışmaları, videoları, resimleri ve bir sürü iğrenç şeyleri..." demişti.
Gökçe Yıldırım
İrem Derici
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