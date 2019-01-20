İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi

Giriş: 20.01.2019 - 12:52 | Güncelleme:  

YouTuber Gökçe Yıldırım'ın eski sevgilisi Ataberk Özdene ile aşk yaşayan İrem Derici, imajında değişikliğe gitti. Derici'nin imajı sevgilisinin eski aşkı Gökçe Yıldırım'ın imajına benzetildi

  • 1İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
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    YouTuber Gökçe Yıldırım'ın eski sevgilisi Ataberk Özdene ile aşk yaşayan İrem Derici, imajında değişikliğe gitti. Ünlü şarkıcı, kısacık kestirdiği saçlarıyla video çekip hayranlarıyla paylaştı. 

  • 2İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
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    YENİ İMAJI SEVGİLİSİNİN ESKİ AŞKINA BENZETİLDİ

    Paylaşımına, "Yeni saç. Haftaya da platin. Annem dedi ki; sen bebekken de ben hep böyle keserdim" notunu düşen Derici'nin imajı Gökçe Yıldırım'ın imajına benzetildi. 

  • 3İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
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    Sevgilisinin eski aşkına benzemeye çalıştığını söyleyen takipçileri İrem Derici'nin yeni imajını eleştirdi. 

  • 4İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
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    Takipçileri Gökçe Yıldırım'ın son paylaşımına İrem Derici'nin kendisini taklit ettiğine dair yorumlarda bulundu. 

  • 5İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
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    "ONLARA DA İHTİYACIMI VAR, YOKSA KİME GÜLERİZ"

    Yıldırım bir takipçisinin "Ah aşkım yapma, sapıtıp sirk maymunu dibi dolaşıyor ortalıkta sonra millet" yorumuna, "Onlara da ihtiyacımız var, yoksa kime güleriz" yanıtını verdi. Yıldırım'a destek veren takipçileri paylaşımına "Sevgilisinin eski aşkına özenmiş" yorumları yaptı ve beğeni yağmuruna tuttu.

  • 6İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
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    "SEVGİLİM BENİ İREM DERİCİ İLE ALDATTI"

    Ünlü YouTuber Gökçe Yıldırım, yayınladığı 'Bu konu hakkında ilk ve son kez konuşuyorum' başlıklı videosunda eski sevgilisi Ataberk Özdene'nin, kendisini birlikte çalıştığı İrem Derici ile aldattığını söylemişti.

  • 7İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
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    "BİLGİSAYARIMDA İĞRENÇ VİDEOLARINI GÖRDÜM"

    Yıldırım, "Ataberk'le sevgiliyken İrem Derici'yle çirkin mesajlaşmalarını yakaladım. Sevgilim beni İrem Derici'yle aldattı. İrem Derici sevgilimi elde etmek için çok uğraştı. İğrenç şeyler görmek zorunda kalmaktan dolayı üzüntülüyüm. Bir gün kendi bilgisayarımı açtım ve bilgisayarımda o kişinin oturumu açıktı. Orada ben her şeyi gördüm. Bütün yazışmaları, videoları, resimleri ve bir sürü iğrenç şeyleri..." demişti.

  • 8İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
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    Gökçe Yıldırım

  • 9İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
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    İrem Derici

  • 10İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
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  • 11İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
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  • 12İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
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  • 13İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
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  • 14İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
    14|38
  • 15İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
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  • 16İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
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  • 17İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
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  • 18İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
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  • 19İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
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  • 20İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
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  • 21İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
    21|38
  • 22İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
    22|38
  • 23İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
    23|38
  • 24İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
    24|38
  • 25İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
    25|38
  • 26İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
    26|38
  • 27İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
    27|38
  • 28İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
    28|38
  • 29İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
    29|38
  • 30İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
    30|38
  • 31İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
    31|38
  • 32İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
    32|38
  • 33İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
    33|38
  • 34İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
    34|38
  • 35İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
    35|38
  • 36İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
    36|38
  • 37İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
    37|38
  • 38İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Ataberk Özdene'nin eski aşkı Gökçe Yıldırım'a benzetildi - Magazin haberleri
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