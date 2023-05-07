İrfan Buz: Takımımı tebrik ediyorum

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Buz, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, iki takım açısından da çok çok önemli bir müsabaka oynandığını belirtti.

Stres faktörünün çok yüksek bir karşılaşma olduğuna işaret eden Buz, "Bir tarafta şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe, öbür tarafta düşme potasında olan Giresunspor. Bizim açımızdan 15 maçta 1 galibiyet alan bir takımımız vardı. Kısa sürede doğruları yapmaya çalıştık. İletişimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Moral açısından da sporcuyu hazırlamanız gerekiyordu. Bunu yaptığınız zaman, rakibinize karşı nasıl oynamanız gerektiğini belirlemek önemli. Müthiş bir savaş örneği ortaya çıktı. Takımımı tebrik ediyorum. Bir puan bizim için çok çok önemli."

Karşılaşmadan galip de ayrılabilecek fırsatları da yakaladıklarını kaydeden Buz,"Bulunduğumuz konumla alakalı bu müsabaka bizi önümüzdeki sürece hazırlıyor. Bizim açımızdan baktığınızda kazanabilirdik de. Geçiş oyunlarımızı tam olarak oynadığımızda, doğru pasla birlikte galip de gelebilirdik. Bu tür müsabakaları ben yaşadım. Stresli müsabakaların içerisinde olduk. Takımımız tebrik ediyorum. Bir puanımızı aldık ama diğer müsabakalara da konsantre olmamız gerekiyor. " değerlendirmesinde bulundu.