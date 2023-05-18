"İKİ BASİT HATA BANA YAKIŞMADI"

"İki tane basit hata yaptım, bana yakışmadı. Sonrasında kurtardım. Bu sene derbi galibiyeti yakalayamadığımız için çok üzgündük. Kazanmak için çıktık. Önümüzdeki iki maç var, kazanıp sonucun ne olacağını göreceğiz.