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İrfan Can Eğribayat'tan Trabzonspor maçı sonrası transfer açıklaması!

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın ameliyat olmasının ardından kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertli kulüpteki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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  • İrfan Can Eğribayat'tan Trabzonspor maçı sonrası transfer açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe'nin sezon başında Göztepe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı İrfan Can Eğribayat, Altay Bayındır'ın ameliyat olmasının ardından kaleyi devraldı. 
  • İrfan Can Eğribayat'tan Trabzonspor maçı sonrası transfer açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    24 yaşındaki file bekçisi, sergilediği performansla Altay'ı aratmazkeni sarı-lacivertli taraftarların da beğenisini kazandı. Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İrfan Can Eğribayat, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
  • İrfan Can Eğribayat'tan Trabzonspor maçı sonrası transfer açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Trabzonspor maçının ardından konuşan İrfan Can, Fenerbahçe'de kalmak istediğini belirtirken, sarı-lacivertli taraftarlara da müjdeli haberi verdi.
  • İrfan Can Eğribayat'tan Trabzonspor maçı sonrası transfer açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    İrfan Can, yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe kalmamı istiyor, ben de kalmak istiyorum. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor, bitti de diyebiliriz. İnşallah sonu güzel olacak." ifadesini kullandı.
  • İrfan Can Eğribayat'tan Trabzonspor maçı sonrası transfer açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Mücadeleyi de değerlendiren ve şampiyonluk hakkında konuşan İrfan Can, sözlerini şöyle noktaladı:
  • İrfan Can Eğribayat'tan Trabzonspor maçı sonrası transfer açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    "İKİ BASİT HATA BANA YAKIŞMADI"

     "İki tane basit hata yaptım, bana yakışmadı. Sonrasında kurtardım. Bu sene derbi galibiyeti yakalayamadığımız için çok üzgündük. Kazanmak için çıktık. Önümüzdeki iki maç var, kazanıp sonucun ne olacağını göreceğiz. 
  • İrfan Can Eğribayat'tan Trabzonspor maçı sonrası transfer açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    "G.SARAY'I YENMEK İSTİYORUZ"

    Şampiyonluk gelir, gelmez. Biz elimizden geleni yapacağız. Belki Galatasaray derbisini kazanarak taraftarımıza ikinci derbi galibiyeti sevini yaşatırız. Kupada finale çıkmak istiyoruz. İnşallah hayırlısı oldu." 
  • İrfan Can Eğribayat'tan Trabzonspor maçı sonrası transfer açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    TOPLAM BONSERVİS: 1.7 MİLYON EURO

    Fenerbahçe, sezon başında 500 bin euroya kiraladığı İrfan Can'ın 1.2 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanacak. Böylece sarı-lacivertlilrin kasasından İrfan Can için toplam 1.7 milyon euro çıkacak. 

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