İrfan Can Kahveci: Hep birlikte olmalıyız

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin oyuncularından İrfan Can Kahveci, karşılaşmayı değerlendirdi.

"HEP BİRLİKTE OLMALIYIZ"

Tepkiler hakkında konuşan İrfan, "İki maçtır mağlup olduğumuz için çok üzgünüz. Taraftarımızın bazı tepkileri oldu. Uzun yıllardır burada olduğum için bunları biliyorum ama hep birlikte olmalıyız. Geçen sene de böyle bir konuşmam olmuştu." dedi.