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        Haberler Spor Futbol İrfan Can Kahveci ve Yusuf Yazıcı'nın golleri haftanın en iyisine aday - Futbol Haberleri

        İrfan Can Kahveci ve Yusuf Yazıcı'nın golleri haftanın en iyisine aday

        UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşlarında Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ile Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın attığı goller, haftanın en iyisine aday gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 11:37 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:37
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        Müthiş gol haftanın en iyisine aday!
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        UEFA'nın internet sitesinde yer alan listeye göre, Fenerbahçe'nin Yunanistan ekibi Olympiakos'a karşı normal süresi 1-0 biten, penaltılarda ise 3-2 kaybettiği maçta takımının golünü atan İrfan Can Kahveci, "haftanın golü" kategorisine aday oldu.

        Fransa temsilcisi Lille'in Aston Villa'ya karşı normal süresini 2-1 üstün tamamladığı maçta takımının ilk golünü kaydeden Yusuf Yazıcı da adaylar arasında yer aldı.

        Fiorentina'dan Cristiano Biraghi ile Club Brugge'dan Ferran Jutgla, İrfan Can ve Yusuf ile birlikte aynı kategoride aday gösterilen diğer isimler oldu.

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