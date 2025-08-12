T&uuml;rkiye İş Bankası, Acıbadem Sağlık Grubu ve Bayındır Sağlık Grubu&rsquo;nun ger&ccedil;ekleştirdiği basın toplantısında konuşan İş Bankası Genel M&uuml;d&uuml;r&uuml; Hakan Aran, yıl sonunda enflasyonun y&uuml;zde 29 seviyesinde beklediklerini s&ouml;yledi. Aran, 2026 yılının Mayıs ayında sıkı para politikasının normalleşeceğini vurguladı. Politika faizi hakkında da a&ccedil;ıklama yapan Aran, Politika faizini y&uuml;zde 35 oranında planlıyoruz ifadesini kullandı. Basın toplantısında Hakan Aran, Bayındır Sağlık Grubu&rsquo;nun y&uuml;zde 80 hissesinin ve y&ouml;netiminin Acıbadem Sağlık Grubu&rsquo;na devredildiğini a&ccedil;ıkladı. Bayındır Sağlık Grubu na ait hastanelerin de Acıbadem&rsquo;e devredildiğini vurgulayan Aran, y&uuml;zde 80 lik hisse satışı i&ccedil;in 55 milyon dolarlık &ouml;deme aldıklarını s&ouml;yledi. Acıbadem Holding Y&ouml;netim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ise 29 hastane ve 29 bin &ccedil;alışana ulaştıklarını ve 15 ayakta tedavi tıp merkezlerinin olduğunu vurguladı. Devir hakkında da konuşan Aydınlar, bunun sadece bir hisse alımı değil, bir k&uuml;lt&uuml;r&uuml; ve altyapıyı satın aldıklarını ifade etti.