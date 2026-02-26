İş Bankası'ndan KGF Tarım Kefalet Destek Programı

MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndan konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:(MEB'in Ramazan genelgesi) "Genelgede ifade edildiği üzere modelin merkezinde değer çerçevesi esastır. Bu genelgenin neresi yanlıştır? Ramazan ayı etkinliklerine Talibanl... Daha Fazla Göster MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndan konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:(MEB'in Ramazan genelgesi) "Genelgede ifade edildiği üzere modelin merkezinde değer çerçevesi esastır. Bu genelgenin neresi yanlıştır? Ramazan ayı etkinliklerine Talibanlaşma diyerek yaygara koparanlar hakiki manada yobaz değil midir? Ramazan şenliklerinin neresinde sakınca vardır? Bunlarda hiç mi utanma duygusu kalmadı. Çürük aydınlar ne istediğini söylesin. Diyorlar ki laikliği savunmak suç değildir. Diyorlar ki şeriatçı dayatmayı reddediyoruz. Diyorlar ki karanlığa teslim olmayacağız. Alayınız karanlıktır. Allah'a ibadet etmek gericilikse biz de gericiyiz. Daha Az Göster